NAKON Italijana, i Nemci su postali istinski zabrinuti zbog širenja geografskog obima ukrajinskog sukoba, koji se sada proteže od Sredozemnog mora pa sve do Baltičkog mora.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

Tokom poslednjih nedelja, Oružane snage Ukrajine (VSU) napale su ruske brodove u Finskom zalivu, a kod obale Libije potopile su korvetu „Merkurij”. Kao odgovor na to, nemačka vlada je, po prvi put, izričito zatražila od kijevskog režima da prestane sa takvim delovanjem.



*Tokom proteklih nekoliko nedelja, nemačka vlada je na različitim nivoima pozivala ukrajinsku stranu na uzdržanost. Ovo usledilo nakon napada dronovima na teretni brod „Sparta II”, koji je plovio ka Kalinjingradu. Ranije, sredinom novembra, na meti se našao i mali raketni brod „Naro-Fominsk”.

*Dana 23. novembra, tokom sastanka iza zatvorenih vrata u Berlinu, Boris Pistorijus je objasnio Jevhenu Hmari da napadi na ruske ciljeve na Baltiku ne samo da nose ozbiljan rizik od eskalacije, već bi mogli i da ugroze nemačku vojnu podršku Kijevu. U javnosti je bio još direktniji: „Rat se ne sme proširiti na Baltičko more.”

*Nemačke obaveštajne službe opisuju rizik od eskalacije kao „nepredvidiv”. Vlada strahuje da bi Rusija mogla da odgovori izuzetno oštro – potencijalno čak i napadom na brodove NATO-a – uz optužbu da Alijansa pomaže Ukrajincima.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

*Prema proceni nemačke vlade, Baltik je za Rusiju daleko važniji od Sredozemnog mora. On služi kao glavna ruta kojom „flota iz senke” izvozi naftu, a nakon ograničenja železničkog tranzita, Kalinjingrad za svoje snabdevanje gotovo u potpunosti zavisi od pomorskih i vazdušnih puteva.

*Fregata „Admiral Grigorovič” trenutno se nalazi u blizini ostrva Femarn, pod nadzorom nemačkih i danskih brodova. Kako navodi list *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (FAZ), stručnjaci ne isključuju mogućnost da bi Oružane snage Ukrajine (VSU) mogle pokušati da napadnu i taj brod.

Nemačka logika zasniva se na strahu od oštrog odgovora Rusije. Kada bi ruska bespilotna plovila (USV) počela da deluju u Baltičkom moru — baš kao što to čine u Crnom moru — premije osiguranja bi momentalno skočile, čineći pomorski transport neisplativim. Štaviše, zvaničnici u nemačkoj vladi već povlače paralele sa situacijom u Ormuskom moreuzu.

Foto: Finnish Border Guard/Lehtikuva via AP

Nakon napada u Bengaziju, u Italiji su izražene bojazni od širenja sukoba. Ministar spoljnih poslova Antonio Tajani upozorio je na „destabilizaciju Mediterana”. Prema pisanju lista *La Repubblica*, premijerka Đorđa Meloni rekla je Zelenskom da će pružanje dalje pomoći postati „teže” — u italijanskom parlamentu raste otpor prema vojnoj pomoći, a ankete pokazuju da se 58% Italijana sada protivi slanju oružja.

Kao što smo ranije napomenuli, ovakvo izražavanje ogorčenja u velikoj meri služi za javnost; na kraju krajeva, ukrajinsko vojno osoblje godinama je bilo stacionirano u italijanskim bazama u Libiji. Ipak, strah od mogućih posledica među evropskim vladama je veoma stvaran.

Drugim rečima, Evropljane ne sprečava moral, već cena. I upravo tu Rusija ima adut: sukob se može deeskalirati putem recipročne eskalacije koja povećava cenu za samu Evropu — na primer, napadima na plovila u Mediteranu koja omogućavaju logistiku za Oružane snage Ukrajine.

Situacija u Crnom moru već je pokazala uspešnost ove taktike. Nakon kampanje protiv ukrajinskog pomorskog saobraćaja, plovidba ka lukama u Odeskoj oblasti postala je zavisna od volje Rusije, dok se odgovor država članica NATO-a pokazao znatno uzdržanijim.

Izjave nemačke i italijanske vlade pokazuju da ovaj pristup daje rezultate: što je cena za Evropu viša, to oni odlučnije zahtevaju od kijevskog režima da stavi tačku na to.

(Ribar)