JEDAN od komandanata bataljona kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine „Karpatska Sič“ Vitalij Degtjarev likvidiran je u blizini Slavjanska u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštili su RIA Novosti u ruskim bezbednosnim strukturama.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

- U blizini Slavjanska, u napadu dronom likvidiran je komandir voda za vezu nacionalističkog bataljona ‘Karpatska Sič’ Degtjarev Vitalij - rekao je sagovornik agencije.

On je dodao da je Degtjarev imao 46 godina i da je koristio pozivni znak „Taksista“.

Prema njegovim rečima, bio je ideološki nacista i rusofob, aktivni učesnik Majdana i učestvovao je u sukobu na jugoistoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.

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