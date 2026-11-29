"BIO JE NACISTA I RUSOFOB" Rusi likvidirali ozloglašenog komandanta Ukrajine kod Slavjanska
JEDAN od komandanata bataljona kopnenih snaga Oružanih snaga Ukrajine „Karpatska Sič“ Vitalij Degtjarev likvidiran je u blizini Slavjanska u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštili su RIA Novosti u ruskim bezbednosnim strukturama.
- U blizini Slavjanska, u napadu dronom likvidiran je komandir voda za vezu nacionalističkog bataljona ‘Karpatska Sič’ Degtjarev Vitalij - rekao je sagovornik agencije.
On je dodao da je Degtjarev imao 46 godina i da je koristio pozivni znak „Taksista“.
Prema njegovim rečima, bio je ideološki nacista i rusofob, aktivni učesnik Majdana i učestvovao je u sukobu na jugoistoku Ukrajine 2014. i 2015. godine.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ODLUČUJUĆA FAZA SUKOBA KIJEVA I MOSKVE: Evo koja ratna strategija ima veće šanse za uspeh
29. 11. 2026. u 16:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)