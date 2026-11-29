KASACIONI sud u Jordanu potvrdio je danas smrtne kazne za trojicu počinilaca napada na grčku pravoslavnu crkvu, u kojem je 23. oktobra ubijeno deset osoba, a 34 su povređene, prenela je jordanska državna novinska agencija.

AP Photo/Raad Adayleh

Trojica muškaraca osuđena su na smrt početkom ovog meseca zbog napada na crkvu u selu Hamud, kada su naoružani napadači otvorili vatru tokom sahrane, javlja Rojters.

Sud ih je proglasio krivim za više krivičnih dela, uključujući izvršenje terorističkih akata sa smrtnim ishodom, posedovanje oružja i municije u terorističke svrhe, kao i promovisanje ideologije terorističke organizacije.

Kasacioni sud, prenela je Al Džazira, potvrdio je i zatvorske kazne za dvojicu drugih optuženih u ovom slučaju, od kojih je jedan osuđen na šest, a drugi na tri godine zatvora.

Oni su bili optuženi za prodaju vatrenog oružja korišćenog u napadu i njegovo dostavljanje počiniocima.

Današnja presuda je konačna i na nju nije moguće uložiti žalbu, navela je jordanska državna novinska agencija.

Napad se dogodio 23. oktobra, kada su naoružani napadači otvorili vatru na okupljene tokom sahrane u crkvi Svetog Đorđa kojoj je prisustvovalo oko 200 ljudi.

Napad na crkvu, jedan od retkih takvih incidenata usmerenih protiv hrišćanske manjine u Jordanu, podstakao je jordansku vojsku da izvede udare na teritoriji Sirije protiv grupa koje Aman dovodi u vezu sa napadom.

(Tanjug)

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