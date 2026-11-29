U INTERVJUU za „Vašington post” (The Washington Post), Andrij Bilecki komandant grupe „Centar”(poznati eksremista i komandant nacističke jedinice Azov prim red.), – zadužene za odbranu severnog dela Donjecke oblasti – opisao je ukrajinsku strategiju u trenutnoj fazi rata.

Foto: Yaroslav Gunin / Zuma Press / Profimedia

„Kada za pet ili šest meseci postane jasno da Rusija ne samo da se nije približila uspostavljanju potpune kontrole nad Donbasom, već zapravo gubi teritoriju, tada će biti moguće ozbiljno razgovarati o zaustavljanju neprijateljstava duž linije fronta. Moramo staviti do znanja Rusima da je njihov cilj – koji su već suzili [na kontrolu nad celim Donbasom — prim. ur.] – nedostižan.”

Drugim rečima, suština ove strategije je da se, putem upornog otpora duž linije fronta, Kremlju pokaže kako nema nikakve šanse da zauzme ceo Donbas. Shodno tome, Kremlj bi trebalo da pristane na okončanje rata duž trenutne linije fronta, odustajući od zahteva za povlačenjem ukrajinskih snaga iz Donjecke oblasti.

Može li Ukrajina da izdrži dugotrajni otpor?

Ukrajinske vlasti su i ranije iznosile ovu strategiju, uz još jednu komponentu: „Moramo izdržati do proleća, kako bi ruski predsednik Vladimir Putin shvatio da su njegovi planovi – da nas slomi udarima na našu energetsku infrastrukturu – propali, te da stoga mora odustati od svojih preteranih zahteva i pristati na prekid rata duž linije fronta. Pogotovo što i mi izvodimo udare na rusku pozadinu, nanoseći joj značajnu ekonomsku štetu.”

Treba napomenuti da je ključna odlika ove strategije njen vremenski okvir – oko šest meseci. Kijev računa na to da će u tom periodu izostanak napretka na frontu, uz ljudske i finansijske gubitke, primorati Moskvu na ustupke u pogledu uslova za okončanje rata.

Međutim, kao što smo već napomenuli, strategija Kremlja možda je usmerena na mnogo duži vremenski period – koji se proteže godinama u budućnost. Tokom tog vremena, Ruska Federacija namerava da postepeno uništi celokupnu ukrajinsku privredu i infrastrukturu, iscrpi Oružane snage Ukrajine i njihove mobilizacione rezerve, te da na kraju ostvari svoje ciljeve. „Nije moguće uništiti energetsku mrežu ove zime? Nastavljaćemo sa napadima sve dok u tome ne uspemo – ako ne sledeće zime, onda one nakon nje. Nije moguće zauzeti Donbas za šest meseci? Zauzećemo ga za dve, tri, četiri ili pet godina.” Verovatno je upravo to način razmišljanja u Moskvi.

Strategije koje su obe strane usvojile za nastavak rata nose ogromne rizike.



Šta podrazumeva ruska strategija iscrpljivanja?

Put koji je odabrala Ruska Federacija takođe nosi značajne pretnje. One uključuju ogromne ljudske gubitke, koje će biti sve teže nadoknaditi bez pribegavanja daljoj mobilizaciji – potezu koji bi mogao izazvati ozbiljne unutrašnje potrese.

Ekonomska šteta prouzrokovana ukrajinskim napadima na ruske industrijske objekte takođe je značajna, a trenutno ne postoji efikasan način za potpunu odbranu od njih. Ove godine, ti gubici su u velikoj meri kompenzovani visokim cenama nafte, uzrokovanim sukobom u koji je umešan Iran. Međutim, neizvesno je da li će se cene zadržati na tako visokom nivou.

Konačno, glavni izazov za Kremlj leži u činjenici da nastavak rata – uz zahtev da ruska javnost „trpi nedaće” koje on donosi – postaje sve teže opravdati pred domaćim stanovništvom. Ovo je postalo naročito složeno nakon što je Kijev odustao od zahteva za povratkom na granice iz 1991. godine i nagovestio spremnost da prihvati prekid vatre duž trenutne linije fronta – čime bi Ruska Federacija, zapravo, zadržala kontrolu nad teritorijama koje je već zauzela (20% ukrajinske teritorije).

Za većinu Rusa, ovo je sasvim prihvatljiv ishod; Sledstveno tome, njima je teško da razumeju zašto bi rat trebalo da se nastavi — na neodređeno vreme i uz cenu novih žrtava — oko gradova kao što su Slavjansk i Kramatorsk, pogotovo kada taj sukob sa sobom donosi razne nedaće, poput nestašice goriva i drugih svakodnevnih izazova.

Štaviše, nade u brzi slom odbrane Oružanih snaga Ukrajine — koje su bile prisutne pre godinu ili 18 meseci — nisu se ostvarile, velikim delom zbog masovne upotrebe dronova, što je praktično dovelo do zamrzavanja linije fronta.

Iako je Kremlj do sada uspevao da suzbije sve znake nezadovoljstva i održi unutrašnju stabilnost, taj zadatak će sa svakom narednom godinom verovatno postajati sve teži.

Logično gledano, takvi rizici bi trebalo da podstaknu obe strane da traže kompromise kako bi se rat što pre okončao.

Ipak, obe zaraćene strane ostaju posvećene uspehu svojih strategija, ohrabrene raznim događajima koji se odvijaju. Kijev crpi ohrabrenje iz rezultata Demokrata na izborima za Kongres SAD, računajući na nastavak američke pomoći i pojačan pritisak Vašingtona na Moskvu.

Rusija je, s druge strane, ohrabrena rastućom popularnošću evropskih političkih grupacija koje se protive pružanju pomoći Ukrajini, a Moskva se nada da će te grupe uskoro doći na vlast.

Ne postoji garancija da će se ova ili druga očekivanja — koja imaju i Kremlj i ukrajinske vlasti — zaista ispuniti; ipak, ona nesumnjivo doprinose tome da obe strane ostanu nepopustljive.

Na kraju krajeva, međutim, rat je po svojoj prirodi nepredvidiv. U svakom trenutku događaji mogu skrenuti sa planiranog toka — što bi moglo dovesti do posledica daleko težih od uslova mirovnog sporazuma koje bi neki trenutno mogli smatrati nepovoljnim. Reč je o opasnosti od eskalacije rata i njegovog širenja na Evropu – scenariju koji bi mogao brzo da preraste u nuklearni sukob i dovede do katastrofe za celokupno čovečanstvo.

Svest o ovoj pretnji, uz nastojanje da se ona spreči, trebalo bi da bude glavni motiv svima da se rat u Ukrajini okonča što je pre moguće.

(ctrana.media)

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