Nije mu priznat prvi gol, ali drugi jeste: Arnautović stavio tačku na meč u Novom Pazaru (VIDEO)
Crveno-beli ubedljivi na stadionu kraj Jošanice.
Fudbaleri Crvene zvezde poveli su sa 3:0 protiv Novog Pazara u 70. minutu utakmice 17. kola Superlige Srbije, a u strelce se upisao Marko Arnautović.
Iskusni napadač odlično je reagovao na dodavanje Čama, utrčao u prostor, a zatim zaobišao golmana Prekovića i poslao loptu u mrežu za ubedljivu prednost gostiju.
Arnautović je tako postigao četvrti gol ove sezone, nakon što mu je prethodno u 48. minutu već bio poništen pogodak zbog ofsajda. Tada je zatresao mrežu na asistenciju Vladimira Lučića, ali je posle VAR provere Novak Simović promenio prvobitnu odluku.
Crvena zvezda je tako u završnici susreta stigla do trećeg gola i dodatno uvećala prednost u Novom Pazaru.
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