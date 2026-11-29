NAJMANjE 10 osoba povređeno je danas na protestu u Tirani, čime je ukupan broj povređenih tokom demonstracija ovog bikenda porastao na 71, saopštile su zdravstvene službe. Prema podacima Traumatološke bolnice, u Urgentni centar danas je primljeno šest povređenih - dva policajca, jedan poslanik, dva demonstranta i jedan prolaznik, prenosi albanski Juzonjuz.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

U Univerzitetskom bolničkom centru „Majka Tereza“ pomoć je ukazana četvorici demonstranata, koji su podvrgnuti ispiranju organizma, a među njima je i jedan novinar. Kako javlja Albanian post, situacija na današnjem protestu u Tirani i dalje je napeta, a policija je nakon incidenata ispred zgrade vlade preuzela kontrolu nad Bulevarom Mučenici nacije i upotrebila suzavac i biber-sprej. Do intervencije je došlo nakon što su demonstranti bacali pirotehnička sredstva prema policijskom kordonu postavljenom na ulazu u zgradu vlade.

Foto: AP/Hameraldi Agolli

Današnji protest usledio je dan nakon jučerašnjeg skupa, koji su takođe, obeležili sukobi demonstranata i policije, bacanje molotovljevih koktela, upotreba suzavca i privođenja građana. Albansko Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite saopštilo je da je ukupno 61 osobi, među kojima policajcima, demonstrantima, novinarima, pripadnicima obezbeđenja, jednom poslaniku i prolaznici, ukazana medicinsku pomoć nakon jučerašnjeg protesta. Protesti studenata i građana u Albaniji počeli su u oktobru i eskalirali su u velike antivladine demonstracije u Tirani i drugim gradovima uz zahtev za ostavkom albanskog premijera Edija Rame.

Demonstranti traže odlazak Rame koji je na vlasti od 2013. godine i u četvrtom je mandatu i promene u celokupnom političkom establišmentu i ukazuju na loše uslove na univerzitetima, visoke troškove studiranja, nedovoljnu finansijsku podršku, skupe kirije i slabe šanse za zaposlenje nakon diplomiranja.

Protesti su se nadovezali na letnja okupljanja, tzv. „flamingo“ revoluciju, masovni protestni pokret u koji je započeo u maju protiv izgradnje luksuznih turističkih kompleksa u zaštićenim prirodnim područjima, kada su se ekološki aktivisti pobunili se zbog najavljene gradnje luksuznih rizorta povezanih sa zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom.