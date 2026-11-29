PREGOVORI izraelskog premijera u tehničkom mandatu Benjamina Netanjahua i lidera stranke Jašar Gadija Ajzenkota o formiranju vlade nacionalnog jedinstva su propali, nakon što dve strane nisu uspele da prevaziđu značajne političke razlike, dok Ajzenkot istovremeno nastavlja razgovore sa drugim strankama o formiranju nove vlade, javljaju izraelski mediji.

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Izvor blizak Netanjahuu rekao je za televiziju Kanal 12 da je danas postalo jasno da Ajzenkot "nije zainteresovan" za formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Netanjahu, koji obavlja funkciju premijera u tehničkom mandatu, prethodno je izjavio da je spreman da podrži takvu vladu u kojoj bi Ajzenkot prvi preuzeo funkciju premijera.

Međutim, nakon današnjeg sastanka, pregovarački timovi odlučili su da ne nastavljaju razgovore zbog velikih razlika između dve strane. Ministar kulture Miki Zohar iz Netanjahuove stranke Likud upozorio je ultraortodoksnu stranku Ujedinjeni judaizam Tore, koja je ranije bila saveznik Likuda, a sada pregovara sa Ajzenkotom, da bi njen ulazak u vladu predvođenu Ajzenkotom značio potpuni prekid odnosa sa desnicom.

Ministar obrazovanja Joav Kiš ocenio je da bi vlada oslonjena samo na jednu stranu političkog spektra ponovo izvela drugu stranu na ulice, produbila podele i povećala mržnju u društvu. Ministar komunikacija Šlomo Karhi dodatno je zaoštrio retoriku objavom na društvenoj mreži Iks, u kojoj je podelio sliku generisanu veštačkom inteligencijom, na kojoj su arapski poslanici Ahmad Tibi i Mansur Abas prikazani kako pale izraelsku zastavu uz pomoć menore koju im pruža Ajzenkot. "Ajzenkote, da li si odlučio da nas prodaš onima koji veličaju mučenike? Uoči Hanuke, želiš li da ugasiš svetlost Izraela? Da li si poludeo?", napisao je Karhi.

Kako navodi Tajms of Izrael, reč je o najnovijem pokušaju Netanjahua i članova njegove odlazeće vlade da ospore legitimnost učešća arapskih stranaka u budućoj vladi i spreče Ajzenkota da obezbedi parlamentarnu većinu.

Na parlamentarnim izborima održanim krajem oktobra u Izraelu niko nije osvojio neophodnu većinu od 61 poslanika u parlamentu. Blok dosadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua pao je sa 68 na 53 mandata. Opozicioni blok predvođen bivšim načelnikom Generalštaba Izraelskih odbramnbenih snaga (IDF) Gadijem Ajzenkotom osvojio je 48 mandata, dok su arapske stranke osvojile 19 poslaničkih mesta.

(Tanjug)