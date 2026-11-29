IZRAELSKA vojska sprečila je na hiljade pokušaja sajbernapada na ključne sisteme tokom protekle tri godine rata, saopštio je danas načelnik Odeljenja za sajberodbranu izraelskih odbrambenih snaga (IDF) identifikovan samo prvim slovom imena na hebrejskom jeziku (Lamed).

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On je naveo da je tokom tog perioda izvedeno "na hiljade pokušaja" ometanja operativnih procesa i pristupa poverljivim sistemima, ali da nijedan nije bio uspešan, prenosi Tajms of Izrael.

Izjava je objavljena nakon zajedničke sajbervežbe IDF i američke Sajber komande, održane prošle nedelje u Sjedinjenim Američkim Državama. U vežbi "Sajberdom", koja se održava svake godine od 2015, učestvovalo je više od 100 sajber stručnjaka iz dve vojske, a prvi put su u okviru vežbe korišćene i mogućnosti veštačke inteligencije u sajberodbrani.

Načelnik Odeljenja za sajberodbranu ocenio je da veštačka inteligencija omogućava brže i preciznije otkrivanje, analizu i odgovor na pretnje, u trenutku kada se ofanzivna primena veštačke inteligencije već pokazala kao značajan faktor u savremenim sukobima.

(Tanjug)