Delije grmele u Novom Pazaru zbog Lalatovića!
Fudbaleri Crvene zvezde vode protiv Novog Pazara na strani sa 0:3 a navijači crveno-belih su "grmeli" zbog trenera domaće ekipe Nenada Lalatovića.
Najvatranije pristalice crveno-belih zapevali su pesmu "ti si Zvezdin četnik Lalate".
Evo kako je to izgledalo:
Podsetimo, Nenad Lalatović je igrao za Crvenu zvezdu u periodu od 1996. godine do 2002. a zatim je kasnije bio i trener crveno-belih u periodu od 2014. do 2015. godine.
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