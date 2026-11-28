STROGA CENZURA POD NADZOROM TAJNE SLUŽBE: Zelenski zabranio objave o šteti na objektima infrastrukture
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski potpisao je danas odluku Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine (NSDC) kojom se zabranjuje medijima objavljivanje informacija o šteti na objektima kritične infrastrukture, kao i o rokovima za njihovu popravku.
Prema predsedničkom dekretu, kojim se sprovodi odluka NSDC-a od 23. oktobra, ukrajinska vlada treba hitno da preduzme mere za zabranu medijskog izveštavanja o oštećenjima kritične infrastrukture, dinamici sanacije i izgradnji zaštitnih objekata na ključnim energetskim i drugim infrastrukturnim postrojenjima.
Odluka se odnosi i na objekte koji pružaju osnovne javne usluge, uključujući projekte obuhvaćene sveobuhvatnim planovima otpornosti regiona i pojedinih gradova za grejnu sezonu 2026/2027, prenosi Ukrainska pravda.
Ministarstvu odbrane i Generalštabu ukrajinske vojske naloženo je da izrade i odobre plan zaštite pojedinačnih kritičnih energetskih postrojenja od vazdušnih napada.
Plan treba da predvidi imenovanje konkretnih zvaničnika odgovornih za obezbeđivanje neprekidne protivvazdušne zaštite prioritetnih energetskih objekata.
Savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije Dmitro Litvin izjavio je da će vlada, Služba bezbednosti Ukrajine i eventualno druge nadležne institucije najpre utvrditi način sprovođenja zabrane.
On je ukazao da će primena ove mere biti komplikovana, s obzirom na to da se veliki deo informacija o oštećenjima infrastrukture objavljuje na anonimnim kanalima na platformi Telegram.
(Tanjug)
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