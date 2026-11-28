AVION tipa "bič king er 350ER", model koji strane vlade koriste za posebne misije, uključujući i one koje podrazumevaju prikupljanje obaveštajnih podataka, a koji je poleteo iz Rumunije, patrolirao je iznad Crnog mora, pokazuju podaci o letovima u koje su RIA Novosti imale uvid.

Foto: U.S. Air Force photo by Senior Airman Devlin Bishop

Avion je poleteo sa Međunarodnog aerodroma "Mihail Kogalničanu" u Konstanci, u Rumuniji, i uputio se ka jugoistoku.

U isto vreme, američki izviđački avion proveo je više od četiri sata patrolirajući duž granica Kalinjingradske oblasti. I ovaj avion, "bombardijer Artemis II" poleteo je sa aerodroma "Mihail Kogalničanu" u Konstanci, a nakon toga se vratio u bazu.

Poslednjih godina Rusija beleži aktivnost NATO-a bez presedana duž svojih zapadnih granica. Alijansa širi svoje inicijative, opisujući ih kao sredstvo za "odvraćanje ruske agresije".

Moskva je u više navrata izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga Alijanse u Evropi.

(rt.rs)

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