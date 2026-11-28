BACILI NA KORDON MOLOTOVLJEV KOKTEL, POLICAJAC GORI: Dramatični snimci iz Tirane na nacionalni praznik (VIDEO)
TELEGRAM kanal Abu Ali Ekspres je 28. novembra 2026. godine u 19.50 časova objavio da se policajac zapalio nakon što je tokom nereda u Tirani, u Albaniji, pogođen Molotovljevim koktelom.
U izveštaju nisu navedeni detalji o njegovom zdravstvenom stanju.
Isti izvor je takođe objavio da su bezbednosne snage tokom nemira koristile dronove za ispaljivanje suzavca.
Nije precizirano u kom delu Tirane se dogodio incident, niti su izneti dodatni detalji o upotrebi dronova.
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