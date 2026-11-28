RUSKE snage su 28. novembra uveče izvele napad na seosku opštinu Hatne, u Fastovskom okrugu Kijevske oblasti.

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

Kako prenosi „Ukrinform“, načelnik opštine Oleksandr Palamarčuk saopštio je o tome na Fejsbuku.

- Raketa je pogodila našu opštinu. Na sreću, svi su živi. Sve nadležne hitne službe nalaze se na licu mesta - rekao je Palamarčuk.

Kako je ranije preneo „Ukrinform“, tri osobe su povređene 28. novembra u Beloj Crkvi u napadu ruskih dronova. Oštećeno je i osam stambenih zgrada.

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