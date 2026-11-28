GORI KIJEV, RUSI CILJALI GRADSKU OPŠTINU: Oglasio se načelnik, sirene zavijaju, sve u haosu
RUSKE snage su 28. novembra uveče izvele napad na seosku opštinu Hatne, u Fastovskom okrugu Kijevske oblasti.
Kako prenosi „Ukrinform“, načelnik opštine Oleksandr Palamarčuk saopštio je o tome na Fejsbuku.
- Raketa je pogodila našu opštinu. Na sreću, svi su živi. Sve nadležne hitne službe nalaze se na licu mesta - rekao je Palamarčuk.
Kako je ranije preneo „Ukrinform“, tri osobe su povređene 28. novembra u Beloj Crkvi u napadu ruskih dronova. Oštećeno je i osam stambenih zgrada.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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