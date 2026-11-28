INCIDENT NA AERODROMU U VAŠINGTONU: Sudarila se dva putnička aviona na pisti
AMERIČKA Federalna uprava za avijaciju (FAA) saopštila je danas da su se dva putnička aviona Boing 737-800 kompanije Ameriken erlajns sudarila na pisti na međunarodnom aerodromu "Ronald Regan" u Vašingtonu i da su im u sudaru oštećena krila.
Iz kompanije Ameriken erlajns su saopštili da u sudaru nije bilo povređenih i da su oba aviona uklonjena iz upotrebe radi inspekcije koju treba da izvrši tim za održavanje, prenosi Foks njuz.
Avion Ameriken erlajnsa, koji je leteo za Dalas, zakačio je u petak krilo aviona iste kompanije, koji je leteo za Čikago, dok je čekao u redu za polazak.
Oba aviona su se vratila na svoje kapije i proverila ih je vatrogasno-spasilačka služba Uprave aerodroma.
Incident istražuje FAA.
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