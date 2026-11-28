SNAŽAN ZEMLJOTRES U KALIFORNIJI: Zabeležen potres od 5 stepeni Rihtera, vlasti upozoravaju na nove udare
ZEMLjOTRES jačine 5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros područje Menhetn Biča u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, saopštio je Američki geološki zavod (USGS), a za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Vatrogasna služba Los Anđelesa aktivirala je mere za postupanje u slučaju zemljotresa i uputila ekipe iz 106 vatrogasnih stanica da provere stanje infrastrukture i utvrde da li ima oštećenja, prenosi AP.
Prema saopštenju vatrogasne službe, za sada nisu prijavljeni povređeni niti oštećenja objekata.
Gradske vlasti Menhetn Biča pozvale su stanovnike da budu spremni na naknadne potrese, koji se mogu dogoditi nekoliko minuta, sati, pa čak i dana nakon glavnog zemljotresa.
Saopšteno je i da za sada ne postoji opasnost od cunamija.
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