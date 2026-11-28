PALA KRV NA DAN ZASTAVE U ALBANIJI: Povređeno preko 30 ljudi u sudaru sa policijom - Traži se ostavka Rame
TRIDESET pet osoba povređeno je tokom nereda na masovnim protestima protiv vlasti u Albaniji, održanim na nacionalni praznik Dan zastave. Među povređenima je i devet policajaca, prenosi agencija ATA, pozivajući se na Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
Albanija u subotu obeležava Dan zastave, nacionalni praznik u znak sećanja na sticanje nezavisnosti od Osmanskog carstva 1912. godine. Učesnici protesta, koji se različitim intenzitetom održavaju od maja, okupili su se u centru Tirane zahtevajući ostavku premijera i lidera vladajuće Socijalističke partije Albanije Edija Rame, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom.
- Do 18 časova (20 časova po moskovskom vremenu) u Univerzitetsku kliniku za traumatologiju i Univerzitetski klinički centar „Majka Tereza“ (QSUT) primljeno je 35 osoba, među kojima je devet policijskih službenika, 12 demonstranata, šest predstavnika medija, od kojih je jedan strani državljanin, i troje slučajnih prolaznika - prenosi agencija, navodeći da niko od povređenih nije životno ugrožen.
Demonstranti su u nekoliko navrata tokom dana gađali kordone teško opremljene policije kamenicama i pirotehničkim sredstvima. Policija je protiv njih upotrebila suzavac, vodene topove i pendreke. Albanska policija primenila je suzavac i vodene topove protiv učesnika nereda u centru Tirane.
Premijer Albanije ranije je izjavio da je na protestima u njegovoj zemlji povređeno više policajaca u odnosu na broj demonstranata nego bilo gde drugde u Evropi.
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