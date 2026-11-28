POTVRĐENI U BORBI, SADA IDU NA GRANICU: Indija šalje ruske sisteme S-400 u Kašmir da kontrolišu Kinu i Pakistan (VIDEO)
ORUŽANE snage Indije pripremaju se za raspoređivanje petog puka ruskih sistema protivvazdušne odbrane (PVO) dugog dometa S-400 u Džamuu i Kašmiru.
Ovaj sistem bi pomogao u zaštiti „Linije kontrole” – granice duge oko 740 kilometara koja razdvaja teritorije pod indijskom i pakistanskom upravom. Ovo raspoređivanje će zaokružiti prvobitni ugovor o nabavci, vredan 5,43 milijarde dolara, koji su Nju Delhi i Moskva potpisali 2018. godine; nakon toga sledi nabavka druge serije od još pet pukova. Očekuje se da će novi sistem biti operativan do februara 2027. godine, a inspekcijski tim Ratnog vazduhoplovstva Indije posetiće Rusiju u decembru kako bi izvršio pregled poslednjeg puka pre njegove isporuke.
U avgustu 2025. godine, komandant Ratnog vazduhoplovstva Indije, maršal Amar Prit Sing, govorio je o aktivnostima PVO tokom sukoba sa pakistanskim vazduhoplovnim snagama od 7. do 10. maja, istakavši: „Sistem S-400, koji smo nedavno nabavili, doneo je prekretnicu... Domet dejstva tog sistema držao je njihove avione na distanci, sprečavajući ih da priđu dovoljno blizu za upotrebu svog naoružanja dugog dometa klase ’vazduh-zemlja’, poput onih klizećih bombi velikog dometa koje poseduju.” „Potvrđeno je da je oboreno najmanje pet borbenih aviona, kao i jedna velika letelica – verovatno avion za elektronsko izviđanje (ELINT) ili letelica za rano upozoravanje i kontrolu (AEW&C) – koja je uništena sa udaljenosti od oko 300 km. To predstavlja najdalji zabeleženi slučaj obaranja letelice sa zemlje o kojem možemo govoriti”, dodao je on.
Indijski premijer Narendra Modi prethodno je ukazao na to da je sistem S-400 odigrao značajnu ulogu u sukobima; naime, 13. maja je, osvrćući se na nedavne okršaje, izjavio da su „sistemi poput S-400 pružili zemlji snagu bez presedana”. Isticanje sistema S-400 u pozitivnom kontekstu usledilo je nakon ozbiljnih problema u odnosima sa javnošću sa kojima se suočilo Indijsko ratno vazduhoplovstvo, nakon gubitka između jednog i četiri lovca tipa „Rafal” u sukobima sa Pakistanskim ratnim vazduhoplovstvom. Pored nabavke dodatnih sistema S-400, indijsko Ministarstvo odbrane vodilo je razgovore o nabavci lovaca pete generacije Su-57, koji bi predstavljali dopunu postojećim kapacitetima, kao i o nabavci strateških sistema protivvazdušne odbrane S-500, koji imaju znatno veći domet. Sistem S-500 donosi suštinski drugačije mogućnosti i zamišljen je kao sistem višeg nivoa, namenjen presretanju zahtevnijih ciljeva, uključujući satelite, svemirske letelice i balističke rakete – pa čak i one interkontinentalnog dometa.
(militarywatchmagazine.com)
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