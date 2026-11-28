ORUŽANE snage Indije pripremaju se za raspoređivanje petog puka ruskih sistema protivvazdušne odbrane (PVO) dugog dometa S-400 u Džamuu i Kašmiru.

Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Ovaj sistem bi pomogao u zaštiti „Linije kontrole” – granice duge oko 740 kilometara koja razdvaja teritorije pod indijskom i pakistanskom upravom. Ovo raspoređivanje će zaokružiti prvobitni ugovor o nabavci, vredan 5,43 milijarde dolara, koji su Nju Delhi i Moskva potpisali 2018. godine; nakon toga sledi nabavka druge serije od još pet pukova. Očekuje se da će novi sistem biti operativan do februara 2027. godine, a inspekcijski tim Ratnog vazduhoplovstva Indije posetiće Rusiju u decembru kako bi izvršio pregled poslednjeg puka pre njegove isporuke.



Foto: printscreen/youtube/Armies Power





Indijski premijer Narendra Modi prethodno je ukazao na to da je sistem S-400 odigrao značajnu ulogu u sukobima; naime, 13. maja je, osvrćući se na nedavne okršaje, izjavio da su „sistemi poput S-400 pružili zemlji snagu bez presedana”. Isticanje sistema S-400 u pozitivnom kontekstu usledilo je nakon ozbiljnih problema u odnosima sa javnošću sa kojima se suočilo Indijsko ratno vazduhoplovstvo, nakon gubitka između jednog i četiri lovca tipa „Rafal” u sukobima sa Pakistanskim ratnim vazduhoplovstvom. Pored nabavke dodatnih sistema S-400, indijsko Ministarstvo odbrane vodilo je razgovore o nabavci lovaca pete generacije Su-57, koji bi predstavljali dopunu postojećim kapacitetima, kao i o nabavci strateških sistema protivvazdušne odbrane S-500, koji imaju znatno veći domet. Sistem S-500 donosi suštinski drugačije mogućnosti i zamišljen je kao sistem višeg nivoa, namenjen presretanju zahtevnijih ciljeva, uključujući satelite, svemirske letelice i balističke rakete – pa čak i one interkontinentalnog dometa.

(militarywatchmagazine.com)

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