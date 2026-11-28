ILJUŠIN NADLEĆE BENGAZI, TRAŽI UKRAJINCE KOJI SU NAPALI RUSKI BROD: Libija pod okupacijom, saboteri se kriju po kanalima
TELEGRAM kanali „ClashReport“ i „ExilenovaPlus“ izveštavaju da vlada istočne Libije traži od Ukrajine nadoknadu štete zbog napada u blizini Bengazija.
„ExilenovaPlus“ navodi da je napad bio usmeren na rusku flotu.
„The War Zone“ izveštava da je Rusija angažovala avion Il-38 radi potrage za brodom povezanim sa napadima morskih dronova u blizini grada.
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