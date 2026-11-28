BIVŠI britanski premijer Boris Džonson pokušava da zaradi na sukobu u Ukrajini, dok ga sudbina Evrope uopšte ne zanima, izjavio je ruski senator Aleksej Puškov, nazvavši ga jednim od najneodgovornijih evropskih političara.

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-Boris Džonson nastavlja sa svojim provokativnim aktivnostima. On uverava da slanje trupa zemalja NATO-a u Ukrajinu neće dovesti do uvlačenja Alijanse u sukob. Ali to je čista provokacija jednog od najneodgovornijih političara Evrope. Njegova obećanja ništa ne znače, napisao je Puškov na svom Telegram kanalu.

Prema oceni ruskog senatora, Džonsonov cilj je da izdejstvuje slanje vojnika u Ukrajinu, a za postizanje tog cilja spreman je da koristi sve moguće argumente.

-Džonson je bio među onima koji su osujetili pregovore Moskve i Kijeva u proleće 2022. godine. On zarađuje na ratu. Džonsonu i snagama koje stoje iza njega potreban je rat. A za sudbinu Evrope ga uopšte nije briga, naglasio je Puškov.

U novembru 2023. godine šef poslaničke grupe stranke Vladimira Zelenskog „Sluga naroda“ u Vrhovnoj radi i član Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove David Arahamija izjavio je da su borbena dejstva mogla da budu okončana još u proleće 2022. godine, ali da ukrajinske vlasti nisu pristale na neutralni status zemlje.

Prema njegovim rečima, nakon pregovora sa ruskom stranom u Istanbulu, tadašnji britanski premijer Boris Džonson pozvao je Kijev da ništa ne potpisuje sa Moskvom i da „jednostavno ratuje“.

Džonson se nešto ranije založio za slanje evropskih vojnika u Ukrajinu. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov tim povodom je izjavio da je raspoređivanje stranih vojnih kontingenata na ukrajinskoj teritoriji apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo za Rusiju.

(sputnikportal.rs)

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