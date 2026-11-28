PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin saopštio je 27. novembra da će do 2030. godine ruskoj Ratnoj mornarici biti isporučene tri nuklearne podmornice klase „Jasen-M“, uz još dve, za sada neidentifikovane, „podmornice-nosače raketa“.

Foto: Mil.ru

„Nameravamo da nastavimo sa razvojem i unapređenjem Ratne mornarice, uključujući i njene podmorničke snage.“ „U skladu sa našim planovima, brodogradilište ’Sevmaš’ nastavlja izgradnju različitih tipova podmornica na nuklearni pogon”, izjavio je on. Veruje se da su preostala dva plovila podmornice klase „Borej”, koje predstavljaju najteže naoružane ratne brodove na svetu i zadužene su za strateško odvraćanje. Klasa „Jasenj-M” jedina je klasa ruskih borbenih plovila za dejstva na otvorenom moru koja se smatra potpuno ravnopravnom pandanima u Kini i Sjedinjenim Državama, mada se smatra da su njene tehnologije za smanjenje šuma zaostale za onima kod kineske klase „Tip 095”, čiji je prvi primerak porinut 2026. godine.

Jedna podmornica klase „Jasenj-M”, „Uljanovsk”, trenutno prolazi kroz pomorska ispitivanja nakon što je porinuta u julu 2026. godine, dok su još tri u izgradnji – uključujući dve čija je gradnja započeta 2020. godine i jednu započetu u junu 2026. godine. U izgradnji su i najmanje dve podmornice klase „Borej” – „Dmitrij Donskoj” i „Knjaz Potemkin” – čija je gradnja započeta u avgustu 2021. godine. Već dugo se očekuje da će ruska Ratna mornarica preći na to da celu svoju flotu podmornica sa balističkim raketama čine plovila klase „Borej”; najnovije varijante ovih brodova, deplasmana 24.000 tona, opremljene su sa 16 interkontinentalnih balističkih raketa tipa „RSM-56” – od kojih svaka može nositi do deset nuklearnih bojevih glava – uz šest torpednih cevi kalibra 533 mm. Mogućnost proširenja flote iznad prvobitno planiranih deset plovila često se pominjala od 2021. godine, a kasnije je i potvrđena.



Dana 24. jula 2025. godine potvrđeno je da je predsednik Putin izdao nalog za nastavak serijske proizvodnje, ističući ulogu ovih podmornica kao okosnice snaga opšte namene Ratne mornarice. U martu 2026. godine, glavnokomandujući ruske Ratne mornarice, admiral Aleksandar Mojsejev, potvrdio je da će ovaj vid oružanih snaga u roku od deset godina preći na flotu nuklearnih napadnih podmornica koju će činiti isključivo klasa „Jasenj”. Ovo ukazuje na značajno proširenje obima proizvodnje, sa ciljem zamene preostalih pet napadnih podmornica klase „Oskar II”. Napredne... Zapadni analitičari sa znatnom zabrinutošću ukazuju na mogućnosti podmornica klase „Jasen”. U decembru 2025. godine, načelnik štaba britanske Kraljevske ratne mornarice, admiral Gvin Dženkins, upozorio je da bi zapadni blok mogao ubrzo izgubiti prednost u Atlantskom okeanu, pri čemu se mogućnosti novih ruskih brodova smatraju ključnim faktorom.U septembru je NATO upozorio da širenje i modernizacija ruskih podmorničkih snaga predstavljaju ozbiljan izazov. Komanda Alijanse je navela: „Nešto se kreće ispod površine. Rusija širi i modernizuje svoje podmorničke snage, pri čemu poluostrvo Kola ostaje ključno čvorište za Severu flotu.” Posebno je istaknuta pojava nuklearnih podmornica sa raketama nove generacije, za koje se navodi da pružaju „ozbiljne mogućnosti za udare velikog dometa i uskraćivanje pristupa moru” u arktičkom regionu. Izazov koji predstavljaju podmornice klase „Jasen” značajno je porastao nakon što su ovi brodovi opremljeni hipersoničnim krstarećim raketama „Cirkon” — sistemom nove generacije za koji države članice NATO-a nemaju ekvivalent u svom naoružanju. Prva podmornica klase „Jasen-M” za koju je potvrđeno da je opremljena ovim raketama, „Perm”, uvedena je u operativnu upotrebu 27. novembra 2026. godine.

(militarywatchmagazine.com)

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