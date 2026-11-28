UKRAJINCI TUKU PO RUSKOJ TERITORIJI: HIMARS zasuo projektilima Ruse u Kursku (VIDEO)
VOJNICI 8. korpusa Desantno-jurišnih snaga Oružanih snaga Ukrajine pogodili su logistički centar ruskih snaga u selu Snagost, u Kurskoj oblasti Ruske Federacije.
O tome je 8. korpus izvestio na Fejsbuku, prenosi „Ukrinform“.
- Rusi su uspostavili logistički centar na sedam kilometara od ukrajinske granice. Izgleda da su računali na to da ga niko neće primetiti. Ali naš izviđački dron ga je uočio. U selu Snagost u Kurskoj oblasti otkrio je koncentraciju neprijateljskog ljudstva i tehnike - saopštile su Desantno-jurišne snage.
Kako se navodi, cilj je najpre pogođen udarnim dronom, a potom raketom iz sistema „HIMARS“.
Zahvaljujući koordinisanom delovanju različitih jedinica 8. korpusa Desantno-jurišnih snaga ukrajinske vojske, uništeno je pet komada ruske vojne tehnike, dok je 20 ruskih vojnika neutralisano.
- Ruske grupe na društvenim mrežama već oplakuju komandanta dobrovoljačke jedinice ‘Bars-Kursk’, pod kodnim imenom ‘Ruski’, koji je trebalo da brani teritoriju od naših napada. Ispostavilo se da u tome nije uspeo - naveo je korpus.
Kako je ranije preneo „Ukrinform“, ukrajinske odbrambene snage nedavno su pogodile mesto okupljanja pripadnika ruske jedinice „Rubikon“ u privremeno okupiranom gradu Berdjansku, u Zaporoškoj oblasti.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
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