VOJNICI 8. korpusa Desantno-jurišnih snaga Oružanih snaga Ukrajine pogodili su logistički centar ruskih snaga u selu Snagost, u Kurskoj oblasti Ruske Federacije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

O tome je 8. korpus izvestio na Fejsbuku, prenosi „Ukrinform“.

- Rusi su uspostavili logistički centar na sedam kilometara od ukrajinske granice. Izgleda da su računali na to da ga niko neće primetiti. Ali naš izviđački dron ga je uočio. U selu Snagost u Kurskoj oblasti otkrio je koncentraciju neprijateljskog ljudstva i tehnike - saopštile su Desantno-jurišne snage.

Kako se navodi, cilj je najpre pogođen udarnim dronom, a potom raketom iz sistema „HIMARS“.

Zahvaljujući koordinisanom delovanju različitih jedinica 8. korpusa Desantno-jurišnih snaga ukrajinske vojske, uništeno je pet komada ruske vojne tehnike, dok je 20 ruskih vojnika neutralisano.

- Ruske grupe na društvenim mrežama već oplakuju komandanta dobrovoljačke jedinice ‘Bars-Kursk’, pod kodnim imenom ‘Ruski’, koji je trebalo da brani teritoriju od naših napada. Ispostavilo se da u tome nije uspeo - naveo je korpus.

Kako je ranije preneo „Ukrinform“, ukrajinske odbrambene snage nedavno su pogodile mesto okupljanja pripadnika ruske jedinice „Rubikon“ u privremeno okupiranom gradu Berdjansku, u Zaporoškoj oblasti.

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