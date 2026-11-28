ZABELEŽENO VIŠE OD 400 NESREĆA, NEMAČKA OVO NE PAMTI: Kamioni se prevrtali zbog snega, automobili masovno sletali u jarkove (VIDEO)
OBILNE snežne padavine izazvale su haos u nekim delovima Nemačke, pri čemu je u južnoj Bavarskoj došlo do nekoliko stotina sudara na zaleđenim putevima, kamioni su se prevrtali, a auto-put prema Austriji je bio zatvoren za saobraćaj.
Policija u Gornjoj Bavarskoj zabeležila je više od 400 nesreća, piše danas "Bild".
U Donjoj Bavarskoj, policija i vatrogasne službe su reagovale na oko 80 incidenata zbog snega i leda. Auto-put A93 prema Austriji bio je zatvoren zbog snega, a na snazi su bile i granične kontrole.
U blizini Iršenberga, kamion je udario u centralni tranzitni kolovoz. Zagušenju je doprinelo zatvaranje puta A93.
Čak i na seoskim putevima, saobraćaj je povremeno bio u zastoju.
Put B2 prema Mitenvaldu je zatvoren nakon što se nekoliko kamiona prevrnulo, blokirajući put i sprečavajući prolaz čistačima snega. Put B15a u Gornjoj Bavarskoj je takođe bio zatvoren satima.
Kamion koji je prevozio 22 tone italijanskih testenina sleteo je sa puta i morao je da bude izvučen dizalicom.
U Fisenu, mali automobil je skrenuo u suprotnu traku na klizavom putu i direktno se sudario sa minibusom.
Udar je odbacio automobil u jarak. Vatrogasci su odsekli krov kako bi izvukli dvojicu putnika.
Putnik u malom automobilu je zadobio teške povrede glave, dok su dva vozača minibusa zadobila lakše povrede.
Mnoge nesreće prouzrokovala je neadekvatna oprema, preneli su nemački mediji. Naime, vozači na svojim vozilima - automobilima, kamionima, autobusima - nisu zamenili letnje gume.
(Tanjug)
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