OBILNE snežne padavine izazvale su haos u nekim delovima Nemačke, pri čemu je u južnoj Bavarskoj došlo do nekoliko stotina sudara na zaleđenim putevima, kamioni su se prevrtali, a auto-put prema Austriji je bio zatvoren za saobraćaj.

Foto: Printskrin iks Nachrichten @NewsFokus

Policija u Gornjoj Bavarskoj zabeležila je više od 400 nesreća, piše danas "Bild".

U Donjoj Bavarskoj, policija i vatrogasne službe su reagovale na oko 80 incidenata zbog snega i leda. Auto-put A93 prema Austriji bio je zatvoren zbog snega, a na snazi su bile i granične kontrole.

🇩🇪 Ein Wintereinbruch im Süden Bayerns hat für zahlreiche Glätteunfälle – allein über 400 in Oberbayern Süd –, eine zeitweise Sperrung der A93 Richtung Süden sowie Verspätungen im Bahnverkehr gesorgt. Auch heute warnt der Deutsche Wetterdienst bei frostigen Temperaturen weiterhin vor glatten Straßen. — Nachrichten (@NewsFokus) November 27, 2026

U blizini Iršenberga, kamion je udario u centralni tranzitni kolovoz. Zagušenju je doprinelo zatvaranje puta A93.

Čak i na seoskim putevima, saobraćaj je povremeno bio u zastoju.

Put B2 prema Mitenvaldu je zatvoren nakon što se nekoliko kamiona prevrnulo, blokirajući put i sprečavajući prolaz čistačima snega. Put B15a u Gornjoj Bavarskoj je takođe bio zatvoren satima.

MORE THAN 400 TRAFFIC ACCIDENTS IN GERMANY. 📌#Germany Hit By Heavy Snowfall! 150 Accidents Reported As Trucks Stranded On Highway! 🚨Heavy snowfall in southern Germany has caused hundreds of traffic accidents in the state of Bavaria. Long queues formed, particularly on highways leading towards Austria & truck drivers were stranded. According to a statement from the Bavarian Police Department, more than 400 traffic accidents occurred yesterday due to the heavy snowfall. 📌Four civilian vehicles belonging to the German Armed Forces veered off the road during a training exercise on a mountain road in the Sudelfeld region of southern Bavaria. Police reported that one vehicle, carrying nine people, overturned. The passengers, who sustained minor injuries and managed to escape on their own, were taken to hospitals. 📌The German Meteorological Service (DWD) has warned drivers to be cautious, stating that there could be heavy ice on the roads this weekend, especially in the mornings. — ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) November 27, 2026

Kamion koji je prevozio 22 tone italijanskih testenina sleteo je sa puta i morao je da bude izvučen dizalicom.

U Fisenu, mali automobil je skrenuo u suprotnu traku na klizavom putu i ​​direktno se sudario sa minibusom.

Udar je odbacio automobil u jarak. Vatrogasci su odsekli krov kako bi izvukli dvojicu putnika.

It’s hard to imagine how stressful this must be for everyone stuck on those roads. Heavy snowfall, dozens of accidents and stranded trucks… and the A8 closed between Weyarn and Irschenberg. What a difficult situation! ❄️🚛 #Germany #Bavaria #Snowfall https://t.co/MOHNf8unCf — Rodcia (@Rodciasj) November 26, 2026

Putnik u malom automobilu je zadobio teške povrede glave, dok su dva vozača minibusa zadobila lakše povrede.

Mnoge nesreće prouzrokovala je neadekvatna oprema, preneli su nemački mediji. Naime, vozači na svojim vozilima - automobilima, kamionima, autobusima - nisu zamenili letnje gume.

(Tanjug)

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