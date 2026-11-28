SNEG pada u delovima Zagreba i središnje Hrvatske, u Podravini i delu Slavonije, a temperatura će, prema prognozi, početkom iduće sedmice biti još niža.

Foto: Printskrin Jutub RTL

Hrvatsku očekuje hladan i vetrovit vikend uz povremeni sneg u unutrašnjosti, uključujući nizinske krajeve, kao i olujnu i orkansku buru na Jadranu.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za područje Podvelebitskog kanala, gde se očekuju udari bure do 165 kilometara na sat, preneo je portal Indeks.

Prema podacima DHMZ-a od jutros u sedam sati, najviše snega ima na Zavižanu, gde je izmereno 20 centimetara snežnog pokrivača. U Delnicama (Gorski kotar) je izmereno 15 centimetara, u Ogulinu 13, a u Pargu kod Čabra 10 centimetara. Sneg se zadržao i u nizinskim krajevima - u Slavoniji, Podravini...

U Daruvaru su izmerena četiri centimetra, u Požegi tri, u Bjelovaru i Slatini dva, a u Sisku, Slavonskom Brodu, Lipiku i Kutjevu po jedan centimetar. Tanki sloj snega stvorio se i u Koprivnici.

Na Bilogori je izmereno sedam centimetara snega, u Gospiću šest, a na Puntijarki na Medvednici tri centimetra. Najhladnije je jutros u 7.00 sati bilo na Zavižanu, gde je izmereno -8,3 stepeni, dok je na Puntijarki temperatura iznosila -5,2 stepena.

Na Jadranu će danas biti delimično sunčano, a na severnom delu i pretežno sunčano. Međutim, probleme će stvarati jaka bura koja će mestimično imati olujne, a podno Velebita i orkanske udare.

Za Podvelebitski kanal na snazi je najviši, crveni stepen upozorenja, uz očekivane udare vetra do 165 kilometara na sat. Za Kvarner je izdano narandžasto upozorenje zbog udara do 120 kilometara na sat, dok se duž delova dalmatinske obale očekuju udari do 110 kilometara na sat.

DHMZ upozorava na moguće prekide saobraćaja i snabedavanja električnom energijom, oštećenja konstrukcija, kao i opasnost od iščupanih stabala, polomljenih grana i predmeta koje nosi vetar.

Posebno opasni uslovi očekuju se za pomorce.

Sutra će na kopnu i dalje biti dosta oblaka. Slab sneg očekuje se na planinama, a tokom noći i jutra moguć je i u drugim delovima unutrašnjosti. Padavine će postupno prestajati, a na Jadranu će prevladavati sunčano vreme.

Bura će i dalje biti jaka i olujna, podno Velebita s orkanskim udarima, ali tokom poslepodneva trebalo bi da postupno slabi. Početak nove sedmice donosi stabilnije i sunčanije, ali još hladnije vreme. Jutarnja temperatura sve će se više spuštati ispod nule, dok će dnevne u unutrašnjosti tek malo prelaziti nulu. Prema izgledima vremena koje je objavio DHMZ, početkom nedelje jutarnja temperatura u unutrašnjosti spuštaće se do -5 stepeni, a hladnije će biti i na Jadranu.

(Tanjug)

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