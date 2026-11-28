EL NINJO POKAZAO SVOJU RAZORANU MOĆ: Poplave odnele 34 života u Južnoj Americi - proglašena vanredna situacija
NAJMANjE 34 osobe su poginule u Ekvadoru, a oko 47.000 ljudi pogođeno je obilnim kišama i poplavama u toj zemlji i Peruu, prema podacima zvaničnika za vanredne situacije. Oluje su, prema navodima, povezane sa klimatskim fenomenom El Ninjo.
U zapadnom ekvadorskom gradu Manta dve reke izlile su se iz korita, a stanovnici su se kretali kroz vodu koja im je sezala do grudi, dok su neki plutali na dušecima. U Pjuri, glavnom gradu istoimenog regiona na severu Perua, ulice su bile poplavljene nakon 12 sati obilnih padavina.
Oko 2.000 porodica u Pjuri pogođeno je kišama, rekao je za radio-stanicu RPP Luis Vaskez, šef Nacionalne agencije za civilnu zaštitu. Agencija je saopštila da je helikopterom dopremila pet tona humanitarne pomoći u to područje. Predsednica Perua Keiko Fudžimori odložila je putovanje u Kolumbiju zbog krize i najavila posetu pogođenim područjima.
Peru i Ekvador su među nekoliko latinoameričkih zemalja koje su proglasile nacionalnu vanrednu situaciju zbog El Ninja. Taj klimatski fenomen izaziva zagrevanje površinskih voda u istočnom i centralnom delu Tihog okeana, u blizini ekvatora, što utiče na vetrove, vazdušni pritisak i padavine širom sveta i povećava rizik od ekstremnih vremenskih prilika, preneo je "Špigel". El Ninjo se obično javlja na svake dve do sedam godina i traje od devet do 12 meseci.
Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem i ovog fenomena mogla da učini 2027. godinu najtoplijom otkako se vode temperaturne evidencije.
(Tanjug)
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