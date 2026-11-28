EKSPLOZIJA NA CRNOM MORU: Rusija napala ukrajinski ratni brod nedaleko od Odese
RUSKE oružane snage su tokom noći izvele napade dronova na infrastrukturne objekte i ratne brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Teretni brod koji je prevozio teret za ukrajinske oružane snage pogođen je u Crnom moru južno od Odese, preneo je TASS.
- Večeras su ruske oružane snage izvele napade dronova na objekte energetske, gorivne i transportne infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u ime ukrajinskih oružanih snaga. Udari su pogodili brod za suvi teret u Crnom moru južno od Odese, koji je isporučivao vojni teret Ukrajini - navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
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