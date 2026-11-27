STRAVIČNA NESREĆA U BEČU: Čistač snega proklizao i priklještio majku i sedmogodišnjeg dečaka na autobuskoj stanici - dete teško povređeno
SEDMOGODIŠNjI dečak teško je povređen, a njegova majka lakše, kada ih je u četvrtak ujutru u bečkom okrugu Lizing udario traktor za čišćenje snega koji je proklizao, saopštila je danas austrijska policija.
Nesreća se dogodila tokom obilnih snežnih padavina, dok su majka i sin stajali na autobuskom stajalištu u ulici Endresštrase, prenosi austrijski dnevnik Kronen cajtung.
Do nesreće je došlo kada je vozač traktora za čišćenje snega pokušao da se udalji od autobuske stanice, ali je vozilo proklizalo unapred i udarilo majku i dete, koji su ostali priklješteni između snežnog pluga i nadstrešnice autobuske stanice.
Majka je zadobila lakše povrede, uključujući posekotine, dok je njen sedmogodišnji sin teško povređen.
Dečaku je na mestu nesreće ukazana prva pomoć, nakon čega ga je bečka hitna pomoć prevezla u bolnicu.
(Tanjug)
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