ARKTIK postaje arena za nelojalnu konkurenciju, navodi se u strategiji razvoja ruske arktičke zone i obezbeđivanja nacionalne bezbednosti na Arktiku.

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Dokument je objavljen na veb stranici radi zvaničnog objavljivanja pravnih akata.

- Evropska unija, NATO i njihove države članice, nemajući nikakvu stvarnu mogućnost da spreče uspeh Rusije u razvoju ekonomske aktivnosti u arktičkoj zoni, sprovode politiku obuzdavanja Rusije na dalekom severu - navodi se u strategiji .

Ruski predsednik Vladimir Putin odobrio je strategiju za razvoj arktičke zone Rusije i obezbeđivanje nacionalne bezbednosti do 2035. godine.