GRADONAČELNIK rumunskog grada Baja Mare Joan Doru Dankuš bio je žrtva otmice i pokušaja ucene nakon što je namamljen u stan u Bukureštu, a zbog tog slučaja uhapšene su tri osobe kojima je određen pritvor do 30 dana, saopštila je rumunska Uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT).

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Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su tokom 2026. godine formirali kriminalnu grupu s ciljem da vrše pritisak na osobe sa političkim uticajem i ovlašćenjima u lokalnoj samoupravi, kako bi gradonačelnika primorali na donošenje nezakonitih odluka i postupanje u njihovom interesu.

Kako se navodi u istrazi, jedan od osumnjičenih, muškarac star 32 godine, zatražio je od žene (34) da stupi u kontakt sa Dankušem i namami ga u stan u Bukureštu.

Gradonačelnik je tokom noći između 28. i 29. septembra došao na dogovorenu adresu, gde su ga, kako se sumnja, sačekala dvojica maskiranih muškaraca.

Napadači su ga, prema navodima tužilaštva, savladali, vezali, pretili mu nožem i elektrošokerom i stavili mu zapušač u usta kako ne bi mogao da doziva pomoć.

Kako se navodi, osumnjičeni su mu delimično isekli odeću i pokušali seksualno da ga napadnu, ali su prekinuli kada su čuli buku ispred vrata stana, nakon čega su ga primorali da ušmrkava kokain koji je žena prethodno nabavila i sve to snimili radi ucene.

Istraga je pokazala da su dvojica osumnjičenih, članovi iste porodice, posedovala više kompanija čije su poslovne aktivnosti ranije kažnjavane ili privremeno obustavljane odlukama lokalne administracije.

Osumnjičeni su, kako se navodi, pokušali da Dankuša prisile da im omogući pristup političkom uticaju, pomogne u sudskim postupcima i podrži legalizaciju objekata izgrađenih protivno propisima.

Dankuš je putem društvenih mreža potvrdio da je bio žrtva otmice i pokušaja ucene, uz obrazloženje da ranije nije govorio javno kako ne bi dodatno uznemirio porodicu i ugrozio istragu.

- Neću dozvoliti da me ucenjuju i ne mogu biti žrtva mafijaških klanova koji pokušavaju da iz senke upravljaju gradom Baja Mare. Kada su shvatili da to ne mogu da dobiju podmićivanjem, pokušali su da me ucene. Kada su videli da nisam podložan uceni, pokušali su da ostvare svoje namere metodama dostojnim najnižih mafijaških krugova - poručio je Dankuš i dodao da se nakon događaja obratio nadležnim organima i da ga zastrašivanje neće sprečiti da obavlja svoju funkciju.

Tokom pretresa pronađeni su predmeti za koje se sumnja da su korišćeni prilikom otmice, uključujući elektrošoker, ključ za lisice i predmet kojim je gradonačelnik sprečen da doziva pomoć.

Uhapšeni su dvojica muškaraca, stari 32 i 34 godine, koji su članovi iste porodice, kao i žena (34).

Oni se sumnjiče za organizovanje kriminalne grupe, ucenu, protivpravno lišenje slobode i pokušaj silovanja, dok se dvoje tereti i za krivična dela povezana sa trgovinom narkoticima, a sud u Bukureštu odredio im je pritvor u trajanju od 30 dana.

(Alo)