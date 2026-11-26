PREMA izveštaju italijanske agencije ANSA, dvojica italijanskih tehničara poginula su u Kuvajtu od pada delova iranskog drona tokom napada.

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U istom incidentu ranjeni su državljanin Kuvajta i državljanin Pakistana.

Portal AbuAliExpress naveo je da su italijanski mediji identifikovali poginule kao tehničare kompanije „Rajnmetal Italija“, koji su radili na sistemima protivvazdušne odbrane.

RerumNovarum je objavio da se napad dogodio na lokaciji kompanije „Rajnmetal“ i pripisao ga Iranskom korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

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