ANKETE PRED IZBORE U ŠPANIJI NAJAVLJUJU PAD LEVICE: Prednost dobija koalicija Narodne stranke, na pomolu smena Sančezove vlade
U ŠPANIJI će, nakon vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za nedelju biti formirana desničarska koalicija koja će zameniti aktuelnu manjinsku vladu predvođenu socijalistima, na čijem je čelu premijer Pedro Sančez, pokazuju poslednje ankete.
Gotovo sva istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da bi moguća koalicija konzervativne Narodne stranke (PP) i krajnje desničarske stranke Voks mogla da osvoji dovoljno glasova za apsolutnu većinu u donjem domu parlamenta, koji ima 350 poslaničkih mesta, prenosi Rojters.
Prema istraživanjima javnog mnjenja, Narodna stranka (PP) je najjača sa oko 31 odsto podrške birača, dok stranka Voks ima oko 18 odsto podrške, pri čemu je podržavaju uglavnom mlađi glasači i muškarci. Uprkos skorašnjem blagom rastu podrške na skoro 30 odsto, očekuje se da će Sančezova Socijalistička partija (PSOE) najverovatnije zauzeti drugo mesto po broju glasova na predstojećim izborima.
Stranke koje naginju ulevo, a koje bi bile ključne za formiranje koalicije sa Sančezom, zajedno u anketama imaju podršku od oko 10 odsto birača.
Sančez, koji je jedan od poslednjih levičarskih lidera u Evropi, raspisao je izbore nakon što je parlament 2. oktobra odbacio njegove uredbe koje su bile osmišljene da ublaže rastuće nezadovoljstvo zbog povećanja cena zakupnina i prisilnih iseljavanja.
Na vanrednim parlamentarnim izborima biraće se svih 350 poslanika donjeg doma parlamenta putem zatvorenih stranačkih lista, kao i 208 od 266 članova Senata.
Premijera bira isključivo donji dom a preostale senatore imenuju regionalni parlamenti.
Novi saziv donjeg doma sastaće se 23. decembra kako bi izabrao predsednika parlamenta a ppanski kralj Felipe će zatim predložiti kandidata za premijera, što je obično lider stranke koja je osvojila najviše glasova.
Da bi bio izabran, kandidat mora da obezbedi apsolutnu većinu, odnosno najmanje 176 glasova, ili prostu većinu u drugom krugu glasanja.
Pregovori o vladajućoj koaliciji nemaju rok, ali nova vlada mora da bude formirana u roku od dva meseca od tog glasanja kako bi se izbegli novi izbori.
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