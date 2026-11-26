PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da smatra da je moguće postići sporazum o rešavanju sukoba u Ukrajini.

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„Iskreno verujem da je sasvim moguće (zaključiti sporazum o Ukrajini)“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Prema njegovim rečima, tokom sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kini, on je izrazio nadu da će „između Rusije i Ukrajine moći da se postigne sporazum i to što je pre moguće“.

On je dodao da je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea informisao o svojim pregovorima sa ruskim predsednikom.

„Bila mi je čast da se sinoć u Mar-a-Lagu sastanem sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, gde je razmotren širok spektar tema i ja sam ga upoznao sa svojim razgovorima sa predsednikom Putinom“, napisao je Tramp.

Takođe je napomenuo da je Rutea obavestio o razvoju novog ofanzivnog i odbrambenog naoružanja u Sjedinjenim Američkim Državama koje još uvek nije prikazano javnosti ni drugim državama.

„Obavestio sam NATO o ogromnom napretku koji naše odbrambene kompanije ostvaruju u izgradnji više od 20 novih objekata. Ove kompanije su prvenstveno usmerene na proizvodnju sistema ‘patriot’, sistema ‘THAAD’, raketa ‘tomahavk’ i širokog spektra novog naoružanja, kako ofanzivnog, tako i defanzivnog, koje još uvek nije predstavljeno javnosti ni drugim državama“, naglasio je američki lider.

Prema njegovim rečima, SAD nikada ranije nisu proizvodile toliko vojne tehnike i municije kao što to čine trenutno, a arsenali te zemlje će uskoro biti popunjeni.

Na marginama foruma APEK u Šendženu 18. i 19. novembra, Putin je razgovarao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. Osim toga, Putin, Si Đinping i Tramp održali su prvi trilateralni sastanak lidera Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

(Sputnjik)