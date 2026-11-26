SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner izjavio je da Evropa još nije predstavila uverljiv plan za okončanje rata u Ukrajini, pozivajući saveznike u NATO-u da ponude alternativna rešenja za okončanje sukoba.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Peter Morrison)

Kušner je, u podkast intervjuu sa Matijasom Depfnerom, direktorom nemačkog medijskog koncerna Aksel Špringer, u čijem je vlasništvu i britanski list Telegraf, rekao je da je u razgovorima snažno insistirao pred predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na evropskom stavu da prekid vatre u Ukrajini mora da prethodi širim razgovorima o evropskoj bezbednosti, ali je dodao da ruski lider za to "ne pokazuje naročito interesovanje".

On je ocenio da bi pregovori prvenstveno trebalo da budu usmereni na period nakon završetka rata, kako bi se postigao trajan mir.

"Pitali smo Evropljane i Ukrajince da li imaju bolju ideju kako da dođemo do toga, ali nam do sada niko nije predstavio takav predlog", rekao je Kušner. Kušner, koji se ove godine četiri puta sastao sa Putinom, pohvalio je ruski pregovarački tim, a predsednika Rusije opisao kao "velemajstora politike" i "istorijsku ličnost".

On je ocenio da bi definisanje budućih odnosa Ukrajine i Rusije moglo da olakša rešavanje najspornijeg pitanja teritorije. "Kada budemo uspeli da definišemo te posleratne odnose, pitanje teritorije moći će mnogo lakše da se reši, jer trenutno ne postoji način da se premosti ta poslednja prepreka", rekao je on.

Kušner je odbacio tvrdnje da je Vašington vršio pritisak na predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog kako bi ga primorao da prihvati sporazum, uključujući eventualno uskraćivanje obaveštajnih podataka ili vojne pomoći. "Nismo vršili pritisak na predsednika (Ukrajine Volodimira) Zelenskog niti na Ukrajince. Naš posao je da budemo posrednici. Zapravo, pružamo im podršku kroz razmenu obaveštajnih podataka", rekao je Kušner, dodajući da je Trampova administracija podržavala Ukrajinu.

Govoreći o mogućim bezbednosnim garancijama za Ukrajinu po uzoru na član pet NATO-a, koji predviđa da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, Kušner je ocenio da bi takav dogovor sa državama koje nisu članice Alijanse predstavljao značajan napredak.

(Tanjug)

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