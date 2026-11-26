PESKOV "ODUVAO" URSULU: Rusija ništa ne mora
RUSIJA ništa ne mora da uradi. Teško da se sa ultimatumima može pretendovati na ulogu posrednika u mirovnim pregovorima, izjavio je za ruskog novinara Pavla Zarubina portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.
Tako je on odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istupa sa stavom da Rusija "mora" da pristane na energetsko primirje.
- Rusija ništa nije dužna da uradi. Rusija mora da obezbedi svoje nacionalne interese. I, naravno, sa takvim ultimatumima veoma je teško pretendovati na ulogu posrednika ili učesnika u pregovorima o rešavanju sukoba. Zapravo, to je još jednom, verovatno, dokaz opravdanosti naših zabrinutosti u pogledu toga da li će Evropljani moći da zauzmu konstruktivan stav i na neki način pomognu pregovaračkom procesu - poručio je portparol Kremlja.
Dodao je da Evropljani odgovaraju na poziv da dođu u Moskvu, ali zasad to ne doprinosi jasnijoj situaciji.
(RT Balkan)
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