RUSIJA ništa ne mora da uradi. Teško da se sa ultimatumima može pretendovati na ulogu posrednika u mirovnim pregovorima, izjavio je za ruskog novinara Pavla Zarubina portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

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Tako je on odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen istupa sa stavom da Rusija "mora" da pristane na energetsko primirje.

- Rusija ništa nije dužna da uradi. Rusija mora da obezbedi svoje nacionalne interese. I, naravno, sa takvim ultimatumima veoma je teško pretendovati na ulogu posrednika ili učesnika u pregovorima o rešavanju sukoba. Zapravo, to je još jednom, verovatno, dokaz opravdanosti naših zabrinutosti u pogledu toga da li će Evropljani moći da zauzmu konstruktivan stav i na neki način pomognu pregovaračkom procesu - poručio je portparol Kremlja.

Dodao je da Evropljani odgovaraju na poziv da dođu u Moskvu, ali zasad to ne doprinosi jasnijoj situaciji.

(RT Balkan)

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