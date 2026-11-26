AMERIČKE obaveštajne službe nemaju jedinstven stav o tome da li je Alis Huang, bivša direktorka jednog od najvećih klijenata kompanije Envidija i žena sa kojom je njen izvršni direktor Džensen Huang imao vanbračnu vezu, sarađivala sa kineskom obaveštajnom službom, preneo je jutros Rojters.

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Federalni istražni biro (FBI) procenio je da nema dokaza da je Alis Huang bila pripadnica kineske obaveštajne službe, a CIA smatra da prikupljeni podaci ne potvrđuju da je posedovala ili Kini prosleđivala osetljive informacije, ali ne isključuje mogućnost pojave novih dokaza.

Američke službe prikupile su podatke o njenim kontaktima sa osobama povezanim sa kineskim Ministarstvom državne bezbednosti. Pojedini zvaničnici smatraju da ti kontakti ukazuju na saradnju sa Pekingom, dok se drugi fokusiraju na njenu ulogu u bivšem poslodavcu, kompaniji "Megaspid", i navodno preusmeravanje američkih čipova u Kinu. Kompanija je odbacila nepravilnosti i navela da poštuje američke izvozne kontrole.

Prema izvorima Rojtersa, različita tumačenja obaveštajnih podataka nisu zajednički razmotrena u administraciji pre nego što je upravni odbor Envidije smenio Džensena Huanga. Savet za nacionalnu bezbednost nije održao međuresorne sastanke o tom slučaju, a izveštaji nisu prosleđeni Kongresu. Predsednik SAD-a Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens ranije su naveli da Huang ne predstavlja pretnju po nacionalnu bezbednost, nakon razgovora sa vršiocem dužnosti državnog tužioca Todom Blanšom.

Američki državni sekretar Marko Rubio, koji je ranije u poverljivom memorandumu naveo da je kineska obaveštajna služba regrutovala Alis Huang, nije učestvovao u tim razgovorima. Džensen Huang priznao je da je bio neveran supruzi, ali se nije detaljnije izjašnjavao o navodnim vezama sa kineskom špijunažom. Kina je odbacila optužbe.

(Tanjug)