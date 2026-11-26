Košarkašku reprezentaciju Slovenije pogodio je pravi zemljotres uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto je Barselona iznenada zabranila Aleksanderu Sekuliću da paralelno vodi klub i nacionalni tim.

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Čelnici katalonskog giganta povukli su radikalan potez i uskratili dozvolu strategu koji je letos preuzeo njihov tim, čime je okončana njegova šestogodišnja era na klupi "zmajčeka".

Košarkaški savez Slovenije nije imao vremena za gubljenje, pa je kao vršioca dužnosti selektora hitno imenovao mladog stručnjaka Domena Zevnika (32), trenera Krke i prošlogodišnjeg osvajača evropskog zlata sa juniorskom selekcijom.

Novi selektor će vatreno krštenje imati već u petak u Celju protiv Finske, ali muke za Slovence tu ne staju. U odlučujućim borbama za Mundobasket u Kataru, Zevnik neće moći da računa na jednog od najtalentovanijih igrača Stefana Joksimovića, jer mu Baskonija takođe nije dozvolila da se priključi reprezentaciji.

Slovenija se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji na tabeli Grupe L sa polovičnim učinkom (4-4), koliko imaju i konkurenti Švedska i Mađarska. Pred novim selektorom su dva meča odluke – duel sa Finskom kod kuće i gostovanje Mađarskoj u ponedeljak – nakon kojih će biti poznato da li će Slovenci izboriti jedno od prva tri mesta koja vode na planetarnu smotru.



