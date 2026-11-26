KAKVA IZDAJA! Barselona smenila trenera preko noći
Košarkašku reprezentaciju Slovenije pogodio je pravi zemljotres uoči nastavka kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, pošto je Barselona iznenada zabranila Aleksanderu Sekuliću da paralelno vodi klub i nacionalni tim.
Čelnici katalonskog giganta povukli su radikalan potez i uskratili dozvolu strategu koji je letos preuzeo njihov tim, čime je okončana njegova šestogodišnja era na klupi "zmajčeka".
Košarkaški savez Slovenije nije imao vremena za gubljenje, pa je kao vršioca dužnosti selektora hitno imenovao mladog stručnjaka Domena Zevnika (32), trenera Krke i prošlogodišnjeg osvajača evropskog zlata sa juniorskom selekcijom.
Novi selektor će vatreno krštenje imati već u petak u Celju protiv Finske, ali muke za Slovence tu ne staju. U odlučujućim borbama za Mundobasket u Kataru, Zevnik neće moći da računa na jednog od najtalentovanijih igrača Stefana Joksimovića, jer mu Baskonija takođe nije dozvolila da se priključi reprezentaciji.
Slovenija se trenutno nalazi u nezavidnoj situaciji na tabeli Grupe L sa polovičnim učinkom (4-4), koliko imaju i konkurenti Švedska i Mađarska. Pred novim selektorom su dva meča odluke – duel sa Finskom kod kuće i gostovanje Mađarskoj u ponedeljak – nakon kojih će biti poznato da li će Slovenci izboriti jedno od prva tri mesta koja vode na planetarnu smotru.
Preporučujemo
ALBERT RIJERA PRESEKAO! Ovo je sastav Crvene zvezde za Gent!
26. 11. 2026. u 06:32
SRBINE, ŠTA TO URADI!? Cela Evropa bruji o najbizarnijem autogolu u Ligi šampiona (VIDEO)
26. 11. 2026. u 06:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zanimljivo veče u Ligi šampiona: "Petarda" Reala, Dortmund odoleo Arsenalu, Siti jedva do boda... (VIDEO)
Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...
24. 11. 2026. u 23:32
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)