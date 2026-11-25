KRALjEVSKO ratno vazduhoplovstvo Velike Britanije tokom noći premešta svoje avione u hangare i zaštićena skloništa zbog mogućnosti napada dronovima, pišu britanski mediji.

Foto Tanjug/AS1 Shauna Martin RAF/MOD/PA via AP

Prema navodima medija, britanska vojna komanda takođe razrađuje planove za postavljanje mreža protiv dronova oko borbenih aviona.

Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su 13. novembra primećene aktivnosti neidentifikovanih dronova iznad vazduhoplovne baze „RAF Lejkenhit“ u Safoku, u istočnoj Engleskoj, koju koristi Ratno vazduhoplovstvo SAD. Prema navodima medija, pripadnicima američke vojske tada je naređeno da potraže zaklon.

U incidentu niko nije povređen. Mediji su takođe preneli da se te večeri oglasila i sirena za uzbunu u bazi „RAF Feltvel“, još jednoj vazduhoplovnoj bazi koju koristi američko ratno vazduhoplovstvo, a koja se nalazi na oko 10 kilometara od Lejkenhita. Britansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da istražuje ovaj incident.

(sputnikportal.rs)

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