"DRUGE PODATKE NE UZIMAJTE U OBZIR" Peskov otkrio ko daje zvanične informacije o gubicima tokom SVO
ZVANIČNE podatke o gubicima tokom specijalne vojne operacije može da objavljuje isključivo Ministarstvo odbrane, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.
Novinari su Peskovu postavili pitanje o ruskim gubicima tokom SVO.
- Jedini koji može zvanično da objavljuje podatke o gubicima jeste Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Predlažem da se svi drugi podaci ne uzimaju u obzir - odgovorio je Peskov.
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