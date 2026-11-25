POLjSKA je predložila saveznicima da razmotre mogućnost presretanja raketa iznad teritorije Ukrajine ukoliko se one kreću u pravcu zemalja NATO-a, pišu mediji, pozivajući se na izvore. To pitanje pokrenuto je na sastanku ambasadora zemalja Alijanse u Briselu 23. novembra.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Pojedini učesnici podržali su predlog, ali je rasprava bila preliminarnog karaktera i nikakva odluka nije doneta. Tokom razgovora nisu razmatrane ni konkretne snage i sredstva koja bi mogla biti angažovana za presretanje raketa.

Ideja „izaziva sporenja“ unutar Alijanse, jer bi potencijalno mogla da izloži saveznike „riziku od direktne konfrontacije sa Rusijom“.

Ukrajina bi u tom slučaju potencijalno morala da omogući Alijansi pristup svom vazdušnom prostoru. Istovremeno, izvori ističu da bi svaki takav korak zahtevao jednoglasnu saglasnost zemalja članica NATO-a, koja trenutno ne postoji.

Ministarstvo odbrane Poljske saopštilo je 20. novembra da su na jugoistoku zemlje pale dve rakete i, pretpostavlja se, bespilotna letelica na mlazni pogon. Ministar odbrane Vladislav Kosinijak-Kamiš izjavio je da su projektili ruskog porekla, ali za to nije izneo dokaze. Premijer Donald Tusk takođe je izjavio da je reč o „ruskim objektima“.

Ubrzo nakon toga, zvanična predstavnica NATO-a Alison Hart saopštila je da će u Poljsku biti upućen vazduhoplovni sistem za radarsko osmatranje i navođenje AWACS, koji omogućava sveobuhvatan uvid u situaciju u vazdušnom prostoru i dopunjuje kopnene sisteme protivvazduhoplovne odbrane.

Ruske vlasti odbacuju optužbe za narušavanje poljskog vazdušnog prostora, ukazujući na to da Varšava nije predočila dokaze.

Ruski predsednik Vladimir Putin više puta je naglašavao da Moskva nema ciljeve u Evropi koje bi gađala bespilotnim letelicama.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije još 2024. godine upozorilo je da bi Rusija mogla da odgovori ukoliko Poljska bude obarala ruske rakete iznad Ukrajine.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov naglasio je na Generalnoj skupštini UN u septembru 2025. godine da Rusija ne usmerava rakete i bespilotne letelice ka zemljama Evrope i NATO-a.

(sputnikportal.rs)

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