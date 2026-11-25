TUGUJE IMAM ZBOG TOGA KAKO SRBI VODE ORIĆA IZA REŠETAKA: Nije mi svejedno kada vidim svezanog i pognutog ratnog komandanta, poniženog...
SARAJEVSKI imam Muhamed ef. Velić oglasio se nakon hapšenja ratnog zločinca Nasera Orića, koji je juče, u okviru policijske akcije „Emisar“, priveden u prostorije Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Velić je izrazio tugu i razočarenje zbog snimaka Orićevog privođenja.
- Moram kazati da mi nimalo nije svejedno kada vidim onako svezanog i pognutog ratnog komandanta, poniženog, kako ga privode u policijsku stanicu u Istočnom Sarajevu. Ne znam šta mu se sve stavlja na teret, ali sam izrazito tužan - napisao je Velić.
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