PRAZNIČNA čarolija može da počne i jednim malim gestom pažnje. Udruženje "Uvek sa decom" pokrenulo je humanitarnu akciju "Licenca za Deda Mraza", kojom poziva građane da pripreme novogodišnje paketiće za mališane kojise leče od malignih bolesti.

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Cilj akcije je da deci koja prolaze kroz teško lečenje predstojeći praznici budu ispunjeni radošću, pažnjom i osećajem da nisu sama u svojoj borbi.

Izvršna direktorka udruženja Mileva Ličina za medije je objasnila da svi građani koji žele da se uključe mogu da se prijave putem sajta organizacije, nakon čega će dobiti informacije o tome šta je deci najpotrebnije za novogodišnje paketiće.

Važno je da svi proizvodi koji se budu našli u poklonima budu novi, a pripremljeni paketići mogu da se dostave ili pošalju udruženju najkasnije do 20. decembra.

Kao znak zahvalnosti za učešće u ovoj humanoj inicijativi donatori će dobiti sertifikat kojim postaju "licencirani Deda Mrazevi".

Međutim, podrška Udruženja "Uvek sa decom" ne završava se prazničnom akcijom. Organizacija već godinama pruža pomoć mališanima koji se leče na dečjem odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, ali i njihovim porodicama.

Kroz projekat "Roditeljski kutak" obezbeđen je besplatan smeštaj roditeljima tokom lečenja dece, kako bi u najtežim trenucima mogli da budu uz svoje mališane.

Udruženje učestvuje i u modernizaciji pedijatrijskog odeljenja, organizuje besplatnu rehabilitaciju na Tari i Kopaoniku, izrađuje perike od donirane kose za decu koja je gube tokom terapije, a mladima koji su završili lečenje pruža psihološku podršku kroz projekat "Deca i mladi nemaju granica".