RUSKA Federacija će učiniti sve što je potrebno da ostvari ciljeve Specijalne vojne operacije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Beata Zawrzel/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia, Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

-Sve što treba da se uradi u okviru Specijalne vojne operacije za postizanje ciljeva koji stoje pred nama biće urađeno, rekao je Peskov novinarima.

Ovako je odgovorio na pitanje novinara da li Rusija razmatra mogućnost napada na ukrajinske brodove u stranim lukama nakon napada na rusku korvetu u Bengaziju.

Osim toga, Peskov je za "Izvestija" istakao da ruska strana uvek ostaje otvorena za pregovore o rešavanju sukoba u Ukrajini.

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"Osnova za pregovore uvek postoji, treba ih voditi strpljivo. Mi smo otvoreni za pregovore, o tome je više puta govorio predsednik Putin. Nameravamo da ih nastavimo. Dok putem pregovora ne ostvarimo ciljeve koje smo postavili, nastavljamo Specijalnu vojnu operaciju", poručio je Peskov.

Govoreći o potencijalnom posredovanju Belorusije u rešavanju sukoba koje je predložio predsednik te zemlje Aleksandar Lukašenko, Peskov je istakao da je to dobar predlog za lidera kijevskog režima Vladimira Zelenskog, ali da mu se nije svideo.

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Peskov je ranije istakao da je Kremlj obratio pažnju na izjavu šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog u vezi sa napadom na rusku korvetu "Merkur" kod obale Libije. Rojters je preneo da je Zelenski je za napad odgovorna Ukrajina. Rekao je da je u napadu korišćeno sedam morskih dronova, što je rezultiralo potapanjem broda. Lider kijevskog režima je takođe izvestio o napadu na brod za rasute terete "MV Angara".

Vlasti na istoku Libije apelovale su na Savet bezbednosti UN i Generalnu skupštinu da istraže okolnosti napada. Konkretno, zahtevali su da se ispitaju izveštaji o mogućem lansiranju dronova iz zapadne Libije i prisustvu ukrajinskih stručnjaka u zemlji.

(rt.rs)

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