ŠPANSKA Civilna garda je razbila kriminalnu organizaciju za koju se tvrdi da je bila posvećena uzgoju i preradi marihuane, kao i snabdevanju infrastrukturom i specijalizovanom opremom drugim kriminalnim organizacijama uključenim u trgovinu drogom širom zemlje.

Civilna garda Španije

Pet osoba je uhapšeno, a tri su pod istragom kao navodni počinioci krivičnih dela uzgoja i prerade droge, prevare sa električnom energijom, ilegalnog posedovanja zabranjenog oružja i članstva u kriminalnoj grupi. Navodni vođa kriminalne organizacije je pritvoren.

Policija je izvršila 13 pretresa na imanjima u gradu Granadi i u gradovima Albolote, Jun, Las Gabijas i Marasena. Tokom racija, Civilna garda je zaplenila 2.479 biljaka marihuane raspoređenih na tri plantaže, dva automobila, dva kombija, karavan, prikolicu, elektrošoker i 22.970 evra u različitim apoenima.

- Policija je takođe zapečatila komercijalno skladište specijalizovano za prodaju opreme za uzgoj kanabisa, poznato kao "prodavnica za uzgoj", navodno povezano sa aktivnostima kriminalne organizacije i vredno nekoliko miliona evra - navodi se u saopštenju Civilne garde. - Vođa organizacije je, navodno, bio vlasnik ovog objekta, odakle je nabavljao potrebne materijale za snabdevanje sopstvene podzemne plantaže u Las Gabijasu i za obezbeđivanje specijalizovane opreme i proizvoda raznim lokacijama širom Španije.

Trošili struju kao sto domaćinstava AGENTI su takođe locirali električni toranj sa kog je, navodno, vršena lažna veza sa električnom mrežom radi snabdevanja električnom energijom plantaže. Otkriveno opterećenje bilo je ekvivalentno potrošnji približno stotinu domaćinstava. Zbog svoje veličine, građevinskih karakteristika i nivoa opremljenosti u svojim objektima, agenti veruju da je objekat otkriven u Las Gabijasu najveća i najsofisticiranija tajna operacija uzgoja do sada pronađena u provinciji Granada.

Najznačajnije otkriće ove operacije dogodilo se na velikom imanju koje se nalazi u opštini Las Gabijas. U zadnjem delu kuće, policajci su otkrili sofisticiranu podzemnu infrastrukturu za uzgoj i preradu marihuane, potpuno skrivenu ispod dečijeg igrališta.

- Ulaz u objekat bio je kamufliran pod površinom prekrivenom veštačkom travom, na kojoj su bile postavljene ljuljaška, kućica za igru i mali dušek na naduvavanje. Ostatak površine, ispod koje se nalazio podzemni bunker, bio je skriven pod dekorativnim belim kamenim pokrivačem. Sve je to doprinelo da ga je spolja teško otkriti - piše u saopštenju. - Ispod ove fasade nalazila se velika kapija, opremljena hidrauličnim sistemom za otvaranje. Kapija je takođe imala mali kvadratni otvor kroz koji se mehanizam za otvaranje mogao ručno upravljati.

Nakon što su podigli travnjak i ušli kroz otvor, policajci su otvorili kapiju i otkrili rampu koja je omogućavala vozilima ulazak u podzemni bunker, površine oko 180 kvadratnih metara i visine pet metara. Unutra su se dve velike prostorije koristile za uzgoj kanabisa. Obe prostorije su bile opremljene osvetljenjem, ventilacijom, kontrolom klime i drugom infrastrukturom neophodnom za intenzivan uzgoj.