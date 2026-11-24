U TURSKOJ se danas, tokom obuke, srušio vojni helikopter a u toku je potraga za pilotom, saopštilo je Ministarstvo nacionalne odbrane te zemlje.

Foto: Vikipaedia GNU 1.2/Aldo Bidini

-Helikopter tipa AS-532 koji pripada našim vazduhoplovnim snagama, a koji je poleteo iz Eskišehira u svrhu obuke, srušio se, navodi se u saopštenju koje prenosi Anadolija.

Ministarstvo je navelo da je olupina helikoptera pronađena, i da se "operacije potrage i spasavanja nastavljaju".

(Tanjug)

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