Kancelarija za KiM ocenila je da kamenovanje zvonika crkve Svetog Ilije u Cernici kod Gnjilana predstavlja čin "verskog ekstremizma", a ne samo vandalizma, pozivajući predstavnike međunarodne zajednice da incident tretiraju kao napad motivisan verskom mržnjom i netrpeljivošću.

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Reagujući na oštećenje crkvenog objekta, iz Kancelarije su posebno ukazali na to da se incident dogodio uoči praznika Svetog kralja Stefana Dečanskog, koji se obeležava i kao ktitorska slava manastira Visoki Dečani.

- Do ovog zločina dolazi uoči dana kada srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji, obeležava veliki praznik – slavu Svetog Stefana Dečanskog i zbog toga ovakav napad ima sve elemente verske mržnje i netrpeljivosti i kao takav mora biti tretiran i od predstavnika međunarodne zajednice- navodi se u saopštenju.

Kancelarija smatra da incident nije izolovan, već ga povezuje sa, kako tvrdi, pritiscima prištinskih institucija na prava Srpske pravoslavne crkve i širenjem neistinitih narativa o srpskim svetinjama.

- Ovo nije puki vandalski čin, ovo je planski akt verskog ekstremizma u stradalnoj Cernici, gde je srpski narod teško postradao od ruku albanskih terorista, ali i dalje odlučno ostaje i opstaje na svojim vekovnim ognjištima- poručili su iz Kancelarije.

Inače, na zvoniku crkve Svetog Ilije u Cernici oštećeni su prozorsko staklo i nekoliko crepova.

Prema navodima tzv kosovske policije, incident se dogodio u periodu od 22. do 23. novembra, a oštećenje je prijavio jedan muškarac. Inače, meštani Cernice sela u blizini Gnjilana, ističu da je ovaj incident izazvao strah budući da je u periodu posle rata 1999 godine u ovom mestu obijeno sedam osoba.

Najmlađa žrtva je četvorogodišnji Miloš Petrović koji je ubijen dok je čekao strica da mu iz prodavnice donese sladoled.

Pre 1999. godine u Cernici je živelo oko 1.000 Srba, danas ih je oko 120.