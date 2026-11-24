UKRAJINSKI ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je danas da je ukrajinski napad dronom na ruski vojni brod i teretni brod u libijskim vodama tokom vikenda bio legitiman čin samoodbrane, nakon kritika vlade u Tripoliju.

Foto: Tanjug/Satellite image ©2026 Vantor via AP

Sibiha je naveo da su i ruski ratni brodovi i teretni brodovi koji prevoze vojnu opremu legitimne mete i da je pravo Ukrajine na samoodbranu zagarantovano u članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija.

-Ukrajina nikoga ne uvlači u rat, niti prenosi rat bilo gde, istakao je Sibiha u objavi na Telegramu.

Naveo je da Ukrajina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Libije, kao i da su akcije Kijeva usmerene na suprotstavljanje ruskoj oružanoj agresiji i da nemaju za cilj da nanesu štetu Libiji ili njenom narodu.

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-Međunarodno pravo ne ograničava pravo na samoodbranu na teritoriji gde se dešava agresija: ona može biti na teritoriji agresora ili u međunarodnim vodama, rekao je Sibiha.

On je ocenio da Rusija ugrožava treće zemlje koristeći njihovu civilnu infrastrukturu u vojne svrhe.

Libijska Vlada nacionalnog jedinstva sa sedištem u Tripoliju osudila je ukrajinsku vojnu operaciju u kojoj je potopljena ruska pomorska korveta Merkur u istočnoj luci Bengazi.

Saopštila je da Libija neće prihvatiti da bude uvučena u rusko-ukrajinski sukob.

Bengazijem upravlja vojni komandant Kalifa Haftar, čija Libijska nacionalna armija ima veze sa Rusijom.

Međunarodno priznata Vlada nacionalnog jedinstva u Tripoliju kontroliše zapadnu Libiju.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

Istočna vlada u Bengaziju saopštila je u ponedeljak da postoje naznake da su dronovi lansirani iz zapadne Libije i zatražila od Ujedinjenih nacija da istraže navode da je Ukrajina tamo rasporedila vojne stručnjake.

Libijska Vlada nacionalnog jedinstva negirala je danas da je postojao bilo kakav dogovor sa Kijevom u vezi sa ukrajinskim napadom na dva ruska broda kod obale Bengazija.

Ukrajinske snage su 22. novembra upotrebile sedam pomorskih dronova kako bi potopile korvetu ruske ratne mornarice "Merkur", pri čemu je uništen i helikopter Ka-27 koji se nalazio na brodu, i napale ruski teretni brod "MV Angara", za koji je Kijev tvrdio da prevozi oružje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je odgovornost ukrajinskih snaga za ovu operaciju, dok je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila da su dronovi lansirani sa broda na moru, a ne sa kopna.

(Tanjug)

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