Evropske zemlje pripremaju se za moguće slanje svojih vojnika u Ukrajinu.

Piotr Polak / PAP / Profimedia

To će, kažu, učiniti samo ako dođe do prekida vatre i kao snage koje će održavati mir. Pod uslovom da budu prihvaćeni. Da bi pokazali šta smeraju, na vojnom poligonu Nova Demba, na jugoistoku Poljske, svega stotinak kilometara od ukrajinske granice, održali su veliku multinacionalnu vežbu u kojoj je učestvovalo oko 2.800 vojnika iz 11 zemalja.

Manevri pod svegovorećim nazivom "Koalicija 2026" predstavljali su veliku proveru spremnosti multinacionalnih snaga formiranih u okviru Koalicije voljnih, koju predvode Francuska i Velika Britanija. Njihov zadatak bio bi da, posle eventualnog mirovnog sporazuma, pomognu ukrajinskoj vojsci i odvrate Rusiju od novog napada. Koalicija, koja okuplja tridesetak država, saopštila je da bi u roku od nekoliko sedmica mogla da rasporedi do 10.000 vojnika.

Vojnici su prethodnih dana uvežbavali zajedničko delovanje, zaštitu i logističku podršku. Sve je pod maskirnim mrežama, među šatorima, kontejnerima s vojnom opremom i improvizovanim skloništima, delovalo kao pravo. Posebna pažnja posvećena je usklađivanju različitih armija, njihove opreme i komandnih procedura.

Kako prenosi francuska informativna televizija BFMTV, jedan od problema predstavlja održavanje vojne tehnike različitog porekla. Poljski vojnici dobro poznaju sopstvena vozila, ali moraju da nauče da popravljaju i francuska. Na poligonu su zato organizovane i praktične vežbe popravke oštećene opreme.

Uvežbavana je i upotreba francuskih dronova presretača opremljenih veštačkom inteligencijom. Ove sprave deluju u grupama koje se zovu "rojevi", dok veštačka inteligencija istovremeno pomaže operaterima da prepoznaju ciljeve. Zanimljivo je da ovo veštačko otkrivanje ciljeva služi "naročito kada umor oteža" procenu procenu ljudi.

Vežba je održana u neposrednoj blizini ratne zone. Pred sam kraj vežbe u petak su, ističe se, ruske krstareće rakete pale na jugoistok Poljske i izazvale jaku eksploziju i požar. Podseća se da je s tim u vezi poljski premijer Donald Tusk ocenio je da bi incident mogao da bude provokacija povezana s vojnim manevrima, kao i da je NATO poručio da će braniti svaki pedalj poljske teritorije.

Francuski general Brino Elui istakao je da je organizovanje ovako složene operacije kao što je bio manevar "Koalicija", za samo četiri meseca, predstavljalo veliki izazov, jer se slične vežbe u okviru NATO obično pripremaju znatno duže.

Među učesnicima bilo je oko 1.200 francuskih vojnika. U manevrima su učestvovali i britanski, belgijski, holandski i baltički vojnici, dok su poljske snage obezbeđivale značajnu logističku podršku.

Francuska ministarka odbrane Katrin Votren, koja je posetila poligon, naglasila je da ove snage nisu operativno povezane s NATO i da njihov cilj nije direktan sukob s Rusijom, već, kako je naglasila, pomoć Ukrajini po završetku neprijateljstava, da bi mogla da obnovi sposobnost samostalne zaštite svog suvereniteta.

Ipak, među evropskim saveznicima postoje razlike u pogledu budućeg angažovanja. Nemačka i Poljska zasad ne nameravaju da šalju svoje trupe u Ukrajinu, dok Pariz i London insistiraju na stvaranju snaga koje bi garantovale bezbednost posle rata.

PORUKA I CILjEVI

Vojna demonstracija na održanom manevru ima, ističu ovdašnji analitičari, i političku poruku. Evropske zemlje žele da pokažu da mogu samostalno da organizuju zajedničku operaciju i da imaju pravo glasa u pregovorima o budućnosti Ukrajine. Moskva se, međutim, protivi raspoređivanju stranih vojnika na ukrajinskoj teritoriji, upozoravajući da bi ih smatrala legitimnim vojnim ciljevima.