SJEDINjENE države treba da isplate Teheranu odštetu u iznosu od 290 milijardi.

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Zvaničan zahtev podneli su iranski sudovi, a šef pravosudnog centra za advokate Hasan Abdolijanpur u Teheranu, istakao je da su pravosudni organi takvu odluku doneli na osnovu presude. Prema navodima državne televizije, odšteta se odnosi na postupke SAD koji datiraju još od pre nekoliko decenija, mnogo pre početka trenutnog rata 28. februara.

Kako prenosi iranski portal Entekhab, deo te odštete biće i nekoliko brodova koji pripadaju SAD, a koje je Iran upravo zaplenio. Abdolijanpur navodi da je podneto i nekoliko tužbi protiv arapskih zemalja u Zalivu zbog toga što su "dozvolile da Amerika koristi njihovu teritoriju za pokretanje napada na Iran".

- Podneli smo tužbu protiv Jordana i drugih arapskih zemalja za nadoknadu štete. Ove zemlje moraju biti pozvane na odgovornost za pružanje svoje teritorije Sjedinjenim Državama za napad na Iran - istakao je Abdolijanpur.

I predsednik Komiteta za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku jednodomnog iranskog parlamenta Medžlisa Ebrahim Azizi izjavio je da SAD neće moći da napuste region bez nadoknade štete nanete Iranu.

Azizi ističe da Iran danas ima moć da natera SAD i Izrael da zažale zbog svojih postupaka, a ako ponovo pogreše u procenama, proces njihovog uništenja i bekstva iz regiona biće ubrzan.