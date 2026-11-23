AKTUELNI strmoglavi pad vrednosti akcija kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom (VI) na američkoj berzi i gubitke koji se mere milijardama dolara izazvao je sve veći skepticizam i povlačenje investitora iz ovog sektora.

Foto: Photo by Immo Wegmann on Unsplash

Finansijski stručnjaci ovaj proces opisuju kao "veliko trežnjenje" Volstrita i prelazak tržišta sa "slepe euforije" oko VI na strogo preispitivanje njene stvarne isplativosti.

Sudar agresivnog marketinga o "revoluciji u medicini i privredi" i surove realnosti u kojoj programi prave skupe i opasne greške jedan je od glavnih razloga zašto investitori na berzi sada povlače novac.

Ekonomisti su izračunali da bi zarada od prodaje VI programa morala da poraste deset puta u narednih nekoliko godina samo da bi se vratilo uloženih oko 800 milijardi dolara, što nije verovatno. Pad akcija izazvao je i veliku bojazan za sudbinu privatnih penzionih fondova u SAD i zapadnoj Evropi, koji su gotovo trećinu kapitala investirali u tehnološke firme.

Agresivni marketing ne može da sakrije sistemski problem VI da "halucinira", odnosno da izmišljene podatke prezentuje kao tačne što se pokazalo katastrofalnim u poslovanju banaka, bolnica ili advokatskih kancelarija.

To pokazuju analize i iskustva stručnjaka koje su preneli vodeći britanski medicinski časopisa poput The BMJ i The Lancet. Na ogroman jaz između marketinga i bolničke prakse ukazuje The Lancet Digital Health ukazujući da je većina studija kojima se hvale tehnološke kompanije metodološki slaba jer se programi testiraju u idealnim uslovima, a čim se uvedu u prave bolnice njihova uspešnost drastično opada.

OPASNI PROMAŠAJI JEDAN od najvećih promašaja VI u medicini je komercijalni softver Watson for Oncology koji je IBM razvijao od 2012. sa ciljem da lekarima širom sveta predlaže terapije za rak. Medicinski portal STAT News je 2018. objavio interna dokumenta IBM koja su pokazala da je softver davao "nebezbedne i netačne preporuke za lečenje". Konkretan primer je bio pacijent sa rakom koji je imao i teško krvarenje, a sistem je preporučio lek koji može izazvati još jače, fatalno krvarenje. Nakon niza sličnih problema IBM je 2022. prodao ključne delove Watson Health i odustao od ideje da VI zameni lekare u dijagnostici i lečenju.

Studija Univerziteta u Oksfordu objavljena u Nature Medicine pokazuje da je korišćenje VI četbotova za medicinske savete i trijažu opasno po život, jer često ne prepoznaju hitna stanja i daju kontradiktorne ili netačne savete. Analize The BMJ su otkrile da VI modeli često pogrešno tumače obične tehničke smetnje na snimcima rendgena ili skenera, što je lekarima smanjilo tačnost prilikom dijagnostikovanja. Vodeći britanski radiolozi su u istom časopisu upozorili da VI alati često "vide" sumnjive promene tamo gde ih nema, što dovodi do nepotrebnih biopsija, zračenja, teških terapija i ogromnog stresa za zdrave ljude.

Britanska medicinska udruženja poput Kraljevskog koledža hirurga Engleske i studije u British Journal of Anaesthesia jasno razdvajaju robotiku od VI i naglašavaju da ona ne operiše samostalno, kako to sugerišu marketinški tekstovi. Roboti koji se koriste u hirurgiji su samo precizni alati kojima u svakom trenutku u potpunosti upravlja hirurg, a prilikom složenih zahvata i anestezije VI se pokazala neupotrebljivom ili opasnom.

Kao revolucija u lečenju najavljeno je masovno uvođenje u britansko državno zdravstvo VI programa koji slušaju razgovor lekara i pacijenta i sami pišu medicinski izveštaj. Britansko telo za zaštitu pacijenata (Healthwatch England) i lekari opšte prakse u Londonu podigli su uzbunu u avgustu 2026. nakon niza incidenata u kojima je softver "halucinirao" i u zvanične kartone pacijenata upisivao pogrešne nazive lekova, njihovo doziranje i izmišljene dijagnoze. Magazin Fortune objavio je slučaj pacijenta koji je došao zbog upale krajnika a program Annie AI mu je upisao u karton dijabetes i bolest srčanih arterija. Britanska agencija za lekove uopšte nije nadzirala većinu VI programa jer nisu zavedeni kao medicinska sredstva.

VI je izazvala ogromne probleme i u pravosuđu. Širom sveta je zabeleženo više od 2.200 sudskih slučajeva u kojima su advokati, pa i pojedine sudije, koristili VI programe za pisanje podnesaka ili presuda, a oni su izmislili nepostojeće zakone, citate i presude koje se nikada nisu dogodile. Advokati zbog toga plaćaju visoke kazne i gube dozvole za rad, dok građani gube sporove. Američka agencija za bezbednost saobraćaja (NHTSA) vodi više istraga protiv kompanije Tesla nakon stotina prijavljenih udesa i više desetina smrtnih slučajeva u kojima je bio uključen sistem autopilota ili "potpuno samostalne vožnje" (FSD). Istrage su pokazale da softver u realnim uslovima ne prepoznaje prepreku, prolazi kroz crveno svetlo ili naglo skreće u suprotnu traku.

U Evropskoj uniji je u avgustu 2026. počela puna primena Zakona o veštačkoj inteligenciji (EU AI Act), dok nova Direktiva o odgovornosti za neispravne proizvode, koja počinje da se primenjuje 9. decembra, proizvođače VI softvera čini direktno odgovornim za štete koje on prouzrokuje. Proizvođač softvera po ovim aktima odgovara za telesne povrede, smrt ili uništenje podataka. Tehnološke kompanije u EU više ne mogu da se sakriju iza klauzula u ugovoru u kojima piše "ovo je samo pomoćni alat, mi ne snosimo odgovornost".