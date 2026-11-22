PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran mora da postupi u skladu sa nalogom vrhovnog vođe o okončanju stanja "ni rata ni mira", ističući da je zemlji potreban jasan i konkretan pristup za prevazilaženje aktuelne situacije.

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- Međusobno optuživanje za ratno huškanje ili popuštanje protivniku nije način da se okonča stanje ni rata ni mira. Zemlji su potrebni konkretna odluka i jasan operativni pristup - poručio je Kalibaf na sednici Koordinacionog saveta iranskog parlamenta, kojoj su prisustvovali članovi rukovodstva parlamenta, predsednici skupštinskih odbora i predstavnici istraživačkog centra i državne revizorske institucije, prenosi Tasnim.

On je ocenio da su aktivnosti iranskih oružanih snaga tokom prethodne dve godine, uključujući operaciju "Pravo obećanje", dvanaestodnevni i četrdesetodnevni rat, dovele do uspostavljanja vojnog odvraćanja.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući spremnosti i požrtvovanosti oružanih snaga, kao i odlučnosti i promišljenosti vrhovnog komandanta, Iran je dostigao nivo vojne sposobnosti koji protivniku otežava pokretanje sukoba sličnog četrdesetodnevnom ratu.

Kalibaf je naveo da se "protivnik zbog toga usmerio na narušavanje unutrašnje bezbednosti Irana, ekonomski pritisak i izazivanje unutrašnjeg slabljenja zemlje".

On je istakao da su nacionalno jedinstvo, politička i društvena kohezija i uspostavljanje trajnog sistema odvraćanja ključni za zaštitu Irana od spoljnih pretnji.

Govoreći o reformi energetskog sektora, Kalibaf je ocenio da je ona jedan od najhitnijih i najvažnijih zadataka države, kako u mirnodopskim uslovima tako i tokom rata.

Prema njegovim rečima, reforme ne bi trebalo započeti u sektoru benzina, koji čini oko devet odsto ukupne energetske potrošnje, već u sektoru prirodnog gasa, čiji je udeo oko 73 odsto.

Kalibaf je ocenio da bi takav pristup mogao da doprinese rešavanju problema građana, smanjenju opterećenja državnog budžeta i jačanju ekonomske bezbednosti zemlje.

(Tanjug)

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