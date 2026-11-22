LAVROV SPUSTIO NEMAČKOG I BRITANSKOG MINISTRA: Ne mogu da komentarišem ljude u "neadekvatnom stanju"
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocenio je da su ministri odbrane Nemačke i Velike Britanije, Boris Pistorijus i Ves Striting, u „neadekvatnom stanju“ zbog njihovih izjava o udarima ukrajinskih snaga na teritoriju Rusije i uzdržao se od daljih komentara.
- Ne mogu da komentarišem izjave ljudi koji su, po mom mišljenju, u neadekvatnom stanju - rekao je Lavrov novinarima.
Zamenik šefa Pentagona Elbridž Kolbi izjavio je u utorak, uoči sastanka kontakt grupe u Briselu koja koordinira isporuke oružja Ukrajini, da udari Kijeva duboko na teritoriji Rusije ne vode okončanju sukoba i da su „zapravo verovatno ojačali odlučnost ruske javnosti“.
Istog dana, na konferenciji za novinare posle sastanka, Pistorijus je kritikovanje ukrajinskih udara nazvao „glupošću“.
Nemački ministar odbrane kasnije je objasnio da je na novinarsko pitanje odgovarao na engleskom, koji mu nije maternji jezik, pa je izabrao neprimeren izraz da iznese svoj stav. Potom se izvinio Kolbiju.
(Sputnjik)
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